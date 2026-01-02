IPL 2026 से पहले GT को तगड़ा झटका! चोटिल हुआ ये स्टार बल्लेबाज, तैयारियों पर खड़े हुए सवाल

IPL 2026 की तैयारियों के बीच गुजरात टाइटन्स (GT) के फैन्स के लिए अच्छी खबर नहीं है. युवा और धाकड़ बल्लेबाज साई सुदर्शन को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते समय पसली में चोट लग गई है. वह टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं और फिलहाल बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में इलाज करवा रहे हैं. हालांकि टीम को राहत की बात यह है कि चोट गंभीर नहीं है, और IPL 2026 में साई अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फिर मैदान पर लौट सकते हैं.

और पढ़ें

तमिलनाडु के साई सुदर्शन को मध्य प्रदेश (26 दिसंबर) के खिलाफ 51 रनों की पारी के दौरान चोट लगी. उन्होंने रन-आउट से बचने के लिए डाइव का सहारा लिया था. इसके बाद साई ने कर्नाटक (29 दिसंबर) और झारखंड (31 दिसंबर) के मैचों में हिस्सा नहीं लिया.

24 साल के सुदर्शन को इससे पहले भी नेट्स में गेंद लगने के बाद हल्का दर्द महसूस हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे इतना गंभीर नहीं समझा. दुर्भाग्यवश, वही रन लेने के लिए की गई डाइव उनकी चोट का कारण बन गई. CT स्कैन में पता चला कि उनकी दाहिनी सातवीं पसली में छोटी, अविकसित (undisplaced) फ्रैक्चर है.

साई के रिहैब को लेकर क्या अपडेट?

साई सुदर्शन का रीहैबिलिटेशन शुरू हो चुका है. वह फिलहाल लोअर-बॉडी फिटनेस और कंडीशनिंग पर काम कर रहे हैं, जबकि CoE की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है. ऊपरी शरीर का कोई व्यायाम अभी नहीं किया जा रहा, ताकि पसली पूरी तरह ठीक हो सके. अनुमान है कि 7-10 दिनों में जब दर्द कम होगा, सुदर्शन ऊपरी शरीर की स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर भी काम शुरू करेंगे.

Advertisement

गुजरात टाइटन्स के लिए अच्छी बात यह है कि सुदर्शन ज्यादा लंबा समय बाहर नहीं रहेंगे. अविकसित फ्रैक्चर में हड्डी टूटती है, लेकिन टुकड़े अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, इसलिए आमतौर पर सर्जरी की जरूरत नहीं होती.

सुदर्शन मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी और संभवतः रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे चरण के शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं, लेकिन IPL 2026 में खेलने के लिए तैयार होंगे.

गुजरात टाइटन्स के फैन्स अब थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि टीम का यह युवा बल्लेबाज अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज के साथ IPL 2026 में खेल सकता है.

---- समाप्त ----