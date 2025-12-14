'मैनेजर से गलती हुई, मैं गेंदबाजी करूंगा...', IPL ऑक्शन से पहले कंगारू क्रिकेटर का खुलासा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी 16 दिसंबर (मंगलवार) को अबू धाबी में होनी है. ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को बैटर के तौर पर लिस्ट कया गया है और उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये हैं. अब ग्रीन ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले अपनी स्थिति साफ कर दी है.

दाएं हाथ के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने कहा है कि वो आईपीएल 2026 में सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर के तौर पर खेलने के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे. यानी ग्रीन आगामी सीजन में गेंदबाजी भी कर सकते हैं. पहले ये सस्पेंस था कि वो बॉलिंग करेंगे या नहीं. ग्रीन ने इस गड़बड़ी के लिए अपने मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया.

एडिलेड में एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए ग्रीन ने बताया कि आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त उनके मैनेजर से गलती हो गई और उन्होंने गलती से ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाज वाला विकल्प चुन लिया. ग्रीन ने साफ तौर पर कहा कि वह गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट हैं और आईपीएल 2026 में गेंदबाजी करेंगे.

गलत बॉक्स पर क्लिक हो गया: ग्रीन

यह बात उन सभी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए राहत की खबर है, जो ऑक्शन में एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश में हैं. ग्रीन ने कहा, मैं गेंदबाजी करन के लिए पूरी तरह तैयार हूं. मेरे मैनेजर से इस दौरान एक बड़ी गलती हो गई थी. उनका इरादा मुझे बल्लेबाज के तौर पर दर्ज कराने का नहीं था, लेकिन उन्होंने गलती से गलत बॉक्स पर क्लिक कर दिया. जिस तरह से यह सब सामने आया, वह काफी मजेदार था, लेकिन असल में यह एक बड़ी चूक थी.'

कैमरन ग्रीन ने आईपीएल में अपना डेब्यू 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए किया था, जहां उन्होंने 452 रन बनाए और 6 विकेट भी झटके. इसके बाद आईपीएल 2024 से पहले उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में ट्रेड किया गया. आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए उन्होंने 255 रन बनाने के साथ-साथ 10 विकेट अपने नाम किए.

बैक इंजरी के चलते सर्जरी कराने के बाद कैमरन ग्रीन ने आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था. अब पूरी तरह फिट होकर ग्रीन आईपीएल में वापसी के लिए तैयार हैं और माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 ऑक्शन में वह सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक साबित हो सकते हैं.

