IPL 2025 Suspended Memes: फैन्स ने CSK, SRH और राजस्थान टीम के लिए मजे... आईपीएल सस्पेंड हुआ तो आई मीम्स की बाढ़

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनातनी के बीच ये फैसला लिया गया है. 9 मई (शुक्रवार) को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया. बीसीसीआई नई तारीखों की घोषणा आने वाले दिनों में करेगा.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

आईपीएल 2025 के स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स खासकर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम को लेकर मीम्स साझा कर रहे हैं. ये तीनों टीमों आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थीं. जबकि बाकी सात टीमें प्लेऑफ की रेस में अब भी बनी हुई हैं.

IPL 2025 SUSPENDED 🚨



SRH and CSK fans: 😭



pic.twitter.com/kRoWQe4VEA — salaarodu (@Tweets_pillodu) May 9, 2025

IPL SRH, CSK, RR fans particular manjamaakans 🙂🙂 pic.twitter.com/GTNwgEK3lR — kannan (@Mad_Rista_7) May 9, 2025

बता दें कि आईपीएल 2025 में 8 मई तक 58 मुकाबले हुए, जिसमें पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का मैच भी शामिल है. हालांकि 8 मई को आयोजित यह मुकाबला बीच में ही रद्द कर दिया गया था. साथ ही धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम को खाली करा दिया गया था.

बता दें कि आईपीएल 2024 का शेड्यूल दो हिस्सों में आया क्योंकि उसी समय लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे. पहला हिस्सा 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चला, जिसमें 21 मैच हुए. इसके बाद चुनाव की तारीखें तय होने पर बाकी मैचों और प्लेऑफ का शेड्यूल बनाया गया. इससे टूर्नामेंट आसानी से हो सका और किसी तरह की परेशानी नहीं हुई.

IPL 2025 HAS BEEN SUSPENDED 🚨

Due to ongoing ear between India vs Pakistan

Csk and srh fans be like: pic.twitter.com/A7QBIfkwGY — MAN OF MASSES NTR🐉 (@KucharajuN82692) May 9, 2025

Ipl stoped



Csk srh fans. Rcb fans

pic.twitter.com/VkYhhCOfNb — SANDY🦁 (@yeageristsandy) May 9, 2025

आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन (PSL) लगभग एक साथ हुआ है. पीएसएल 2025 की शुरुआत 11 अप्रैल को हुई. जबकि आईपीएल का आगाज 22 मार्च को हुआ. आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी के बाद पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था, ताकि उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया जा सके जो आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. ऐसे में डेविड वॉर्नर, डेरिल मिचेल, जेसन होल्डर, रासी वैन डर डुसेन और केन विलियमसन जैसे धुरंधर खिलाड़ियों ने पीएसएल का रुख किया. आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में ये खिलाड़ी अनसोल्ड रहे थे.

पहले इस तरह से था बाकी मैचों का शेड्यूल

58. पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 8 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला (बीच में ही रद्द)

59. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 9 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

60. सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 10 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

61. पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 11 मई, दोपहर 3:30 बजे, धर्मशाला

62. दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 11 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

63. चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 12 मई, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

64. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 13 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

65. गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 14 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

66. मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 15 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

67. राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 16 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

68. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

69. गुजरात टाइटंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

70. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 18 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

71. क्वालिफायर 1, 20 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

72. एलिमिनेटर, 21 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

73. क्वालिफायर 2, 23 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

74. फाइनल, 25 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता