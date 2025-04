Ishan kishan IPL 2025 SRH vs MI Catch Out Controversy: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 में 23 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मुंबई इंड‍ियंस (MI) के बीच मुकाबला हुआ. जहां मुंबई इंड‍ियंस ने 7 विकेट से 26 गेंद शेष रहते हुए मैच जीत ल‍िया.

यह मैच हार जीत से ज्यादा सनराजर्स हैदराबाद के ईशान किशन के अजीबोगीराब तरीके से आउट होने के कारण चर्चा में रहा. ध्यान रहे इस सीजन से पहले ईशान किशन मुंबई इंड‍ियंस से ही खेलते थे.

पूरा मामला क्या था ता वो समझ लीजिए.... टीम इंड‍िया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को आउट होना स्कोरकार्ड पर 'कैच आउट' करार दिया गया. जबकि उनके बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ.

यह सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का तीसरा ओवर था औ पहली गेंद थी, जिसे दीपक चाहर फेंक रहे थे. ईशान किशन ने मुकाबले में 4 गेंदों का सामना किया और महज 1 रन बनाया.

ईशान क‍िशन के आउट होने का VIDEO

दीपक चाहर की यह गेंद लेग साइड की तरफ जा रही थी, यह लेंथ बॉल थी और अंदर की ओर स्विंग हो रही थी. अंपायर ने पहले तो इसे वाइड देने का इशारा किया. इस पर ना तो चाहर ने अपील की, ना ही विकेटकीपर रयान रिकेल्टन ने कुछ कहा.

लेकिन तभी ईशान किशन खुद ही पवेलियन की ओर चल पड़े, जैसे उन्हें लगा कि वो आउट हैं, ये देखकर अंपायर विनोद सेशन ने भी अपनी उंगली उठा दी और आउट दे दिया. इस पर हार्दिक पंड्या ने उनके सिर पर हाथ रखकर ईशान की ईमानदारी की तारीफ भी कर दी.

'अल्ट्राएज' में सामने आई ईशान किशन की सच्चाई

जब ईशान किशन इस तरह आउट हुए तो इस सीजन में उनके साथ ऐसा दूसरी बार हुआ कि वो दूसरी बार है जब किशन लेग साइड में फंसे हैं, लेकिन इस बार वो बच सकते थे, क्योंकि Snicko (UltraEdge) पर भी कुछ नहीं दिखा. कुल मिलाकर रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद किशन के बल्ले से काफी दूर थी और UltraEdge पर कोई हलचल नहीं थी. यह सब हुआ तो चाहर अपने रनअप पर लौट रहे थे और उन्होंने भी बस आधे अधूरे मन से अपील की थी, और अंपायर ने वाइड को आउट में बदल दिया. किशन के आउट होते ही सनराइजर्स का स्कोर 9 रन पर 2 विकेट हो गया.



