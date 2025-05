IPL 2025 Playoffs Rules: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 के प्लेऑफ मुकाबले जैसे क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर अगर खराब मौसम या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाते हैं, तो क्या होगा? यह सवाल फैन्स के मन में जरूर होगा. आख‍िर कैसे किसी टीम को आईपीएल फाइनल का ट‍िकट मिलेगा?

ऐसे हालात में IPL के प्लेऑफ मैचों के ल‍िए नियम कैसे हैं? अगर मैच नहीं हो पाए तो कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी और खिताब किसके नाम होगा, यह सवाल है. ध्यान रहे आईपीएल प्लेऑफ मैचों के लिए रिजर्व-डे की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, हालांकि फाइनल के लिए रिजर्व-डे उपलब्ध रहे हैं.

कुल मिलाकर आईपीएल 2025 फाइनल, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 1 या क्वालिफायर 2 मैच रद्द होते हैं, या कोई परिणाम नहीं आता है तो क्या होगा? इस बारे में हमने आईपीएल 2025 प्लेइंग कंडीशन्स (IPL 2025 Playing Conditions) को देखा तो यहां बेहद रोचक जानकारी सामने आई.

जहां 16.3 रूल के तहत 'सभी अन्य मैच – बराबरी या कोई नतीजा न निकले' (All other matches – A Tie or No Result) तो क्या होगा, इस बारे में बेहद स्पष्ट तरीके से समझाया गया है.

22 मई 2025 से आईपीएल की नई प्लेइंग कंडीशन्स लागू हुई. जिसमें कुल मिलाकर 115 पेज है. इसके 29 नंबर पेज पर इस बारे में जानकारी दी गई है. मतलब मैच टाई रहता है या उसका रिजल्ट नहीं निकलता है तो क्या होगा?

16.11.1: संबंधित टीमें एक सुपर ओवर खेलेंगी और यदि आवश्यक हुआ तो आगे और सुपर ओवर खेले जाएंगे, ताकि यह तय किया जा सके कि उस मैच की विजेता टीम कौन होगी.

16.11.2 यदि सुपर ओवर या समय रहते अन्य सुपर ओवर कराना संभव न हो, तो उस स्थिति में वह टीम विजेता मानी जाएगी जो संबंधित नियमित सीजन के अंत में प्वाइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर रही हो. ऐसे में संबंधित प्ले-ऑफ मैच की विजेता टीम वही मानी जाएगी.