IPL 2025 New Schedule: आईपीएल पर आया बड़ा अपडेट, पूरे देश में होंगे मैच... जानें कब होगा नई तारीखों का ऐलान, BCCI है तैयार

IPL 2025 Schedule Matches Across India, Dates Soon: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 पर भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण ब्रेक लग गया था. लेकिन दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर के बाद IPL एक बार फिर देशभर में धमाकेदार वापसी को तैयार है. BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने टूर्नामेंट दोबारा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है. अब मुकाबले सिर्फ दक्ष‍िण भारत में नहीं, बल्कि पूरे देश में हो इसके मुकाबले हो सकते हैं. नई तारीखों का ऐलान भी जल्द संभव है.

BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका हुआ है, इसलिए अब मैच सिर्फ केवल दक्ष‍िण भारत ही नहीं, बल्क‍ि पूरे देश में कराए जा सकते हैं. पहले यह खबर सामने आई थी क‍ि BCCI ने तीन शहरों बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद को शेष मैचों के ल‍िए चुना है, जहां आईपीएल के बचे हुए 16 मैच खेले जा सकते हैं.

Dharamshala, your roar was unforgettable! 🦁🏟️



Thank you for all the love and support. ♥️ pic.twitter.com/H5u4U1GtOL — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) May 10, 2025

लेक‍िन अब अपडेट यह है क‍ि BCCI इसे लेकर एक अहम मीटिंग करने जा रही है, जिसमें IPL को दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा. कुछ विदेशी खिलाड़ी अपने देश लौट गए हैं, उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाया जाएगा.

बोर्ड के इस अध‍िकारी ने यह भी कहा कि फैन्स चिंता करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड सभी स्टेकहोल्डर्स के संपर्क में है और IPL बहुत जल्द दोबारा शुरू हो सकता है. BCCI के इस अध‍िकारी ने यह भी बताया कि आईपीएल को लेकर रव‍िवार (11 मई) या सोमवार (12) को होने वाली अहम बैठक में नई तारीखों का ऐलान संभव है.

ध्यान रहे हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते शुक्रवार को IPL को एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया था. पर अब ताजा स्थ‍ित‍ि के बाद माना जा रहा है कि इसे लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है.

IPL 2025 में अब तक क्या हुआ?

ध्यान रहे IPL के इस सीजन में कुल 57 मैच पूरे हो चुके थे. 58वां मैच 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा था, लेकिन 10.1 ओवर के बाद ही इसे रोक दिया गया.

अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि यह मैच दोबारा खेला जाएगा या नहीं. जब यह मुकाबला मुकाबला 8 मई को रोका गया तो पंजाब किंग्स ने 10.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना ल‍िए थे. प्रियांश आर्य ने 5 चौके और छह छक्के की मदद से 34 बॉल पर 70 रन बनाए. वहीं प्रभसिमरन सिंह 28 बॉल पर 50 रन और श्रेयस अय्यर (0) नाबाद लौटे.

अब लीग स्टेज के सिर्फ 12 मैच बचे हैं, उसके बाद 4 प्लेऑफ मैच होंगे. पहले के शेड्यूल के मुताबिक, हैदराबाद में क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर होना था, जबकि कोलकाता में क्वालिफायर 2 और फाइनल होना था.

Thank you, @RailMinIndia, for arranging a special Vande Bharat train on such short notice to ferry the players, support staff, commentators, production crew members, and operations staff to New Delhi.



We deeply appreciate your swift response. 🙌🏽@AshwiniVaishnaw | @JayShah |… pic.twitter.com/tUwzc5nGWD — IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2025

आईपीएल पर पहले भी आए थे संकट के बादल...

इससे पहले भी 2009 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से आईपीएल साउथ अफ्रीका में कराया गया था. वहीं, 2020 में अप्रैल मई में कोविड महामारी के कारण आईपीएल सितंबर में यूएई में कराया गया. अगले साल (2021) भारत में बायो बबल में टूर्नामेंट हुआ, लेकिन खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद इसे रोक दिया गया. बाद में सितंबर में टूर्नामेंट पूरा कराया गया.

2024 का आईपीएल का शेड्यूल दो हिस्सों आया था क्योंकि उसी समय लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे. पहला हिस्सा 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चला, जिसमें 21 मैच हुए. इसके बाद चुनाव की तारीखें तय होने पर बाकी मैचों और प्लेऑफ का शेड्यूल बनाया गया और खेले गए. इससे टूर्नामेंट आसानी से हो सका और किसी तरह की परेशानी नहीं हुई.

पहले इस तरह से था बाकी मैचों का शेड्यूल

58. पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 8 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला (बीच में ही रद्द)

59. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 9 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

60. सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 10 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

61. पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 11 मई, दोपहर 3:30 बजे, धर्मशाला

62. दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 11 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

63. चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 12 मई, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

64. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 13 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

65. गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 14 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

66. मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 15 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

67. राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 16 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

68. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

69. गुजरात टाइटंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

70. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 18 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

71. क्वालिफायर 1, 20 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

72. एलिमिनेटर, 21 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

73. क्वालिफायर 2, 23 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

74. फाइनल, 25 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता