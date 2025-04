आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 22 अप्रैल को एक मुकाबला हुआ. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोज‍ित हुआ यह आईपीएल का मैच नंबर 40 रहा. जहां दिल्ली ने शानदार जीत दर्ज की.

इस मैच में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. ऋषभ पंत की लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी दिल्ली ने 18वें ओवर में ही इसे चेज कर लिया. वहीं इस मैच के बाद एक वीड‍ियो ने खूब चर्चा बटोरी है. दरअसल, मैच के बाद केएल राहुल के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स के माल‍िक को इग्नोर कर दिया.

