दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेड‍ियम में किला कमजोर नजर आ रहा है. वो IPL 2025 में 4 में से 3 मुकाबले हार चुके हैं. उनको एकमात्र जीत भी सुपर ओवर के सहारे मिली थी. ऐसे में घरेलू मैदान पर उनको फॉर्म में वापसी की दरकार है.

सुनील नरेन ने 7 गेंदों में 3 अहम विकेट लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को दिल्ली कैपिटल्स (DC) पर 14 रन से जीत दिला दी. इस जीत से KKR की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें ज‍िंदा हैं. 29 अप्रैल को पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने अच्छी शुरुआत का फायदा उठाते हुए 204 रन बनाए, हालांकि आखिरी ओवरों में उन्होंने 9 विकेट गंवा दिए.

वहीं रनचेज करते हुए DC की शुरुआत लड़खड़ाई और टीम ने सिर्फ 7 ओवरों में 3 विकेट गंवा दिए. इसके बाद फाफ डु प्लेसिस (62 रन) और अक्षर पटेल (43 रन) ने 76 रनों की साझेदारी कर उम्मीद जगाई. लेकिन फिर नरेन ने कमाल कर दिया. उन्होंने अहम समय पर तीन विकेट लेकर दिल्ली की पारी को झटका दिया और टीम 20 ओवरों में 190 रन ही बना सकी.

इस हार के साथ दिल्ली को घर में चार में से तीसरी हार झेलनी पड़ी. वहीं KKR के अब 9 अंक हो गए हैं और वे प्वाइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर हैं. DC 12 अंकों के साथ टॉप 4 में बना हुआ है.

