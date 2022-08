Momin Saqib India vs Pakistan: शाहीन हुए बाहर तो भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हुआ 'ओ भाई मारो मुझे..' वाला मोमिन, Video

Momin Saqib India vs Pakistan: एशिया कप 2022 सीजन का आगाज शनिवार (27 अगस्त) को होना है. इसके अगले दिन यानी 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होनी है. यह मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

इस बार चोट के कारण पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप से बाहर हो गए हैं. यह पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा झटका है. इसको लेकर फैन्स भी चिंतित हैं, मगर इसी बीच 'ओ भाई मारो मुझे..' वाले मोमिन शाकिब ने एक वीडियो शेयर किया है.

मोमिन ने शेयर किया वीडियो

शाहीन की गैरमौजूदगी में मोमिन पाकिस्तान टीम से खेलने की तैयारी में जुट गए हैं. इसको लेकर उन्होंने एक ही पैड पहनकर बैटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. मोमिन ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह कहते दिख रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम को जरूरत पड़ेगी, तो वह खेलने के लिए तैयार हैं. साथ ही वो एक नहीं, बल्की तीन-तीन शतक लगाएंगे. यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

'तीन-तीन सेंचुरियां कर दूंगा'

वीडियो में मोमिन बैटिंग प्रैक्टिस करते दिखते हैं. तभी एक दूसरा व्यक्ति आकर पूछता है कि मोमिन भाई क्या कर रहे हो? इस पर मोमिन कहते हैं, 'तैयारी कर रहा हूं तैयारी, चोट की वजह से शाहीन आफरीदी एशिया कप नहीं खेल रहा है, तो किसी को तो सोचना पड़ेगा ना. अगर टीम को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं खुद मैदान में जाकर एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन सेंचुरियां कर दूंगा.'

मोमिन एक ही पैड पहनकर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. ऐसे में दूसरे शख्स ने पूछा कि एक पैड से कैसे बैटिंग करोगे. इस पर मोमिन ने कहा, 'एक किडनी पर इंसान चल सकता है, तो एक पैड से बैटिंग नहीं हो सकती?'

Nailed it @mominsaqib and @Bilalbinsaqib .@azharjavaiduk very good interview. pic.twitter.com/VCVlUMdFpB