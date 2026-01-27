IND vs ZIM U19 Live Score: Live: वैभव सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज ने शुरू की तूफानी बल्लेबाजी, अंडर 19 वर्ल्ड कप का है मुकाबला

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स राउंड में भारत अंडर-19 और जिम्बाब्वे अंडर-19 की टीमें आमने-सामने हैं. यह मुकाबला सुपर सिक्स ग्रुप 2 का छठा मैच है, जिसमें ग्रुप B और C की टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस मुकाबले में टॉस जिम्बाब्वे की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. वैभव सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज ओपन‍िंग करने आए. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में फ‍िलहाल अजेय है. यह मैच जिम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में है.

भारत की बल्लेबाजी की हाइलाइट्स

इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज ओपन‍िंग करने आए. दूसरे ही ओवर में जॉर्ज और वैभव ने माइकल ब्ल‍िगनॉट के ओवर ममें म‍िलकर 15 रन कूट दिए.

आज के मुकाबले का क्या है मतलब?

आज जीत हासिल करने पर भारत अंडर-19 टीम सेमीफाइनल में लगभग एक कदम रख देगी. वहीं जिम्बाब्वे की टीम किसी तरह लीग चरण से सुपर सिक्स में पहुंची है और इसके लिए उसे काफी किस्मत का सहारा लेना पड़ा.

जिम्बाब्वे लीग चरण में एक भी मैच नहीं जीत सका था और सुपर सिक्स में उसके सामने कड़ी चुनौती है. पहला मुकाबला ही भारत जैसी मजबूत टीम से है, जिसने लीग चरण के अपने तीनों मैच जीते हैं और टूर्नामेंट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है.

भारत इस मैच में साफ तौर पर फेवरेट माना जा रहा है. वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं, आयुष म्हात्रे को भी रन मिले हैं और गेंदबाजों का प्रदर्शन अब तक बेहतरीन रहा है. वहीं, जिम्बाब्वे की टीम बल्लेबाजी में संघर्ष करती दिखी है और उसके गेंदबाज भी ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए हैं.

भारत का अंडर 19 वर्ल्ड कप में सफर

न्यूजीलैंड अंडर-19 के खिलाफ 7 विकेट से जीत

बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ 18 रन से जीत (DLS नियम)

अमेरिका अंडर-19 के खिलाफ 6 विकेट से जीत

भारत की ज‍िम्बाव्बे के ख‍िलाफ U19 (प्लेइंग XI): एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (c), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (w), वेदांत त्रिवेदी, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, उद्धव मोहन

ज‍िम्बाब्वे की अंडर 19 प्लेइंग 11: नैथेनियल ह्लाबंगना (w), ध्रुव पटेल, कियान ब्लिगनॉट, वेबस्टर माधिधी, ताकुदजवा माकोनी, लीरॉय चिवौला, सिम्बाराशे मुडजेंगरेरे (c), ब्रैंडन सेनजेरे, माइकल ब्लिगनॉट, तातेंडा चिमुगोरो, पनाशे मजाई

ज‍िम्बाब्वे का U19 स्क्वॉड: नैथेनियल ह्लाबंगना, कुपाकवाशे मुरादज़ी (विकेट कीपर), कियान ब्लिगनॉट, ध्रुव पटेल, सिम्बाराशे मुडज़ेंगरेरे (कप्तान), लीरॉय चिवौला, ब्रैंडन सेनज़ेरे, माइकल ब्लिगनॉट, टाटेंडा चिमुगोरो, पनाशे मज़ाई, शेल्टन माज़वितोरेरा, ताकुदज़वा माकोनी, ब्रैंडन न्दिवेनी, वेबस्टर माधिधि, बेनी ज़ूज़

भारत का U19 स्क्वॉड: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेट कीपर), विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, उद्धव मोहन, किशन कुमार सिंह

