Ind Vs Wi 1st T20, Playing 11: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ श्रेयस अय्यर को नहीं मिला मौका, ये प्लेयर कर रहा डेब्यू, ये है टीम इंडिया की प्लेइंग-11

Ind Vs Wi 1st T20, Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच कोलकाता में पहला टी-20 मैच खेला जा रहा है. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है. भारत की ओर से रवि बिश्नोई ने डेब्यू किया है. जबकि ईशान किशन ओपनिंग करेंगे.



भारत की प्लेइंग-11 (Team India Playing 11): रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (उप-कप्तान, विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को देखें तो दो लेग स्पिनर को मौका दिया गया है, जबकि दो तेज गेंदबाज खेल रहे हैं. टीम इंडिया ने इस बार दो ऑलराउंडर को खिलाया है, लेकिन श्रेयस अय्यर को प्लेइंग-11 को मौका नहीं मिला है.

A look at #TeamIndia 's Playing XI for the 1st T20I.

Congratulations to Ravi Bishnoi who is all set to make his debut for Team India.