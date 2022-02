IPL 2022, Suresh Raina Unsold: 'धोनी और चेन्नई टीम का विश्वास तोड़ा, ईमानदारी खो दी', रैना के IPL में नहीं बिकने पर पूर्व क्रिकेटर

IPL 2022, Suresh Raina Unsold: बेंगलुरु में हुई इंडियम प्रीमियर लीग (IPL) के लिए मेगा ऑक्शन 13 फरवरी को ही खत्म हो गई. इसमें 'मिस्टर आईपीएल' कहे जाने वाले सुरेश रैना ने सभी को चौंकाया है. दरअसल, उन्हें इस बार 10 में से किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है. इस बार मेगा ऑक्शन में दो करोड़ रुपए बेस प्राइस वाले सुरेश रैना को कोई खरीदार ही नहीं मिला.

सुरेश रैना ने आईपीएल में अब तक सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए ही क्रिकेट खेला है. इस बार सीएसके ने रैना को रिलीज कर दिया था. धोनी और रैना बेस्ट फ्रेंड हैं. ऐसे में फैंस को लगा कि सीएसके रैना को खरीद लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसको लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर साइमन डूल ने एक बड़ी वजह बताई है.

इस तरह टीम में वापसी बेहद मुश्किल हो जाती है

साइमन डूल ने कहा कि इसके दो या तीन बड़े कारण हो सकते हैं. पहला तो यही है कि सुरेश रैना ने 2020 सीजन के दौरान UAE में टीम के प्रति अपनी ईमानदारी खो दी. हालांकि इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है. इन सबको लेकर यही मेन वजह भी हो सकती है. उन्होंने टीम और महेंद्र सिंह धोनी के प्रति अपनी ईमानदारी और विश्वास को खो दिया. यदि एक बार ऐसा हो जाता है, तो फिर टीम में वापसी बेहद मुश्किल हो जाती है.

दरअसल, कोरोना के बीच हुए 2020 आईपीएल सीजन के दौरान सुरेश रैना चेन्नई टीम के साथ टूर्नामेंट खेलने के लिए UAE तो पहुंच गए थे, लेकिन वह आईपीएल खेले बगैर लौट आए थे. उस समय आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई टीम में कोरोना संक्रमण के कुछ मामले में भी सामने आए थे. इसके बाद ही रैना वापस भारत लौट आए थे.

रैना का समय अब खत्म हो गया है

रैना को लेकर साइमन डूल ने कहा कि एक तो आप फिट नहीं हो और दूसरा आप शॉर्ट बॉल खेलने से भी डरते हो. ऐसे खिलाड़ी के लिए किसी भी ऑक्शन में आप इतनी रकम (2 करोड़ बेस प्राइस) नहीं चुका सकते. बिल्कुल सुरेश रैना आईपीएल के महान खिलाड़ी रहे हैं. वह टूर्नामेंट के शुरुआती 8-9 साल में शानदार खिलाड़ी रहे, लेकिन अब उनका समय खत्म हो गया है.

