KKR New Captain, Shreyas Iyer, IPL 2022: कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया कप्तान का ऐलान, इस इंडियन प्लेयर के हाथ में कमान

KKR New Captain, Shreyas Iyer: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मेगा ऑक्शन खत्म होने के बाद अब टीमों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान घोषित कर दिया है. KKR ने श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ रुपये में खरीदा था.



say hello 👋 to the NEW SKIPPER of the #GalaxyOfKnights



অধিনায়ক #ShreyasIyer