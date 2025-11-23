IND vs SA 2nd Test Day 2 Live: भारतीय टीम को सातवें विकेट की तलाश, मुथुसामी और वेरेने क्रीज पर डटे

India vs South Africa, 2nd Test Day 2 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज (23 नवंबर) इस मुकाबले का दूसरा दिन है. साउथ अफ्रीकी टीम अपनी पहली पारी में बैटिंग कर रही है. साउथ अफ्रीका का स्कोर 280 रनों को पार कर चुका है और उसके 6 विकेट गिरे हैं. सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने क्रीज पर हैं.
भारतीय टीम को कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इस जीत के चलते साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे है. टीम इंडिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए ये मुकाबला जीतना ही होगा. गुवाहाटी टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...
गुवाहाटी टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल काफी रोमांचक रहा. साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने रन बनाए, लेकिन भारतीय बॉलर्स भी विकेट लेने में कामयाब रहे. पहली पारी में साउथ अफ्रीका के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों एडेन मार्करम (38 रन), रयान रिकेल्टन (35 रन), ट्रिस्टन स्टब्स (49 रन) और कप्तान टेम्बा बावुमा (41 रन) ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया. पहले दिन स्पिनर कुलदीप यादव ने भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए.
साउथ अफ्रीका की पहली पारी का स्कोरकार्ड:
|बल्लेबाज
|विकेट
|रन
|एडेन मार्करम
|बोल्ड जसप्रीत बुमराह
|38
|रयान रिकेल्टन
|कैच ऋषभ पंत, बोल्ड कुलदीप यादव
|35
|ट्रिस्टन स्टब्स
|कैच केएल राहुल, बोल्ड कुलदीप यादव
|49
|टेम्बा बावुमा
|कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड रवींद्र जडेजा
|41
|टोनी डी जोरजी
|कैच ऋषभ पंत, बोल्ड मोहम्मद सिराज
|28
|वियान मुल्डर
|कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड कुलदीप यादव
|13
|सेनुरन मुथुसामी
|नाबाद
|काइल वेरेने
|नाबाद
विकेट पतन: 1-82 (एडेन मार्करम, 26.5 ओवर), 2-82 (रयान रिकेल्टन, 27.2 ओवर), 3-166 (टेम्बा बावुमा, 57.2 ओवर), 4-187 (ट्रिस्टन स्टब्स, 63.1 ओवर), 5-201 (वियान मुल्डर, 67.1 ओवर), 6-246 (टोनी डी जोरजी, 81.1 ओवर)
भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. शुभमन गिल की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया, जबकि अक्षर पटेल के स्थान पर एकादश में साई सुदर्शन को मौका मिला. दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी तरफ से एक बदलाव किया. उसने कॉर्बिन बॉश को बाहर करते हुए स्पिनर सेनुरन मुथुसामी को प्लेइंग-11 में जगह दी. अफ्रीकी टीम तीन स्पिनर्स-केशव महाराज, साइमन हार्मर और मुथुसामी के साथ मुकाबले में उतरी है.
गुवाहाटी में पहली बार हो रहा टेस्ट मैच
गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में यह पहला टेस्ट मैच है. यहां टॉस 22 नवंबर (शनिवार) को सुबह 8:30 बजे कराया गया, जिसके बाद मुकाबला 9 बजे शुरू हुआ. पांचों दिन पहला सत्र सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित होना है. इसके बाद 20 मिनट का टी-ब्रेक होगा. दूसरा सत्र 11:20 से 1:20 बजे तक चलेगा, जिसके बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक निर्धारित है. दिन का आखिरी सत्र दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक खेला जाएगा. निर्धारित ओवर पूरे न होने पर खेल को 30 मिनट बढ़ाया जा सकता है, यानी मुकाबला 4:30 बजे तक खिंच सकता है.
गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज
गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी और केशव महाराज.
भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H)
कुल मुकाबले- 45
भारत ने जीते- 16
भारत ने हारे- 19
ड्रॉ- 10
भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट (भारत में)
कुल मुकाबले- 20
भारत ने जीते- 11
भारत ने हारे- 6
ड्रॉ- 3