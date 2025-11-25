IND vs SA 2nd Test Day 4 Live Score: भारतीय टीम के हाथ से फिसल रहा गुवाहाटी टेस्ट, क्या गेंदबाज आज करा पाएंगे वापसी?

India vs South Africa, 2nd Test Day 4 Live Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला जारी है. आज इस मुकाबले का चौथा दिन है. आज साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन से आगे खेलेगा. रयान रिकेल्टन 13 और एडेन मार्करम 12 रन बनाकर नॉटआउट हैं. साउथ अफ्रीका की कुल लीड 314 रनों की हो गई है.

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 201 रन बनाए. यानी पहली इनिंग्स के आधार पर साउथ अफ्रीका को 288 रनों की बड़ी लीड मिली. टीम इंडिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए ये मैच जीतना ही होगा. भारतीय टीम को कोलकाता में आयोजित सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 30 रनों से हार का झेलनी पड़ी थी. गुवाहाटी टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की शुरुआत सधी रही. खेल के तीसरे दिन के आखिरी सेशन में रयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और 8 ओवर्स बिना किसी क्षति के निकाले. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह इस दौरान नई गेंद से कमाल नहीं कर पाए.

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी का स्कोरकार्ड: (26/0, 8 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन रयान रिकेल्टन नाबाद 13 एडेन मार्करम नाबाद 12

विकेट पतन:

भारत की पहली पारी: मार्को जानसेन का 'सिक्सर'

भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद उसने मोमेंटम गंवा दिया. भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 7 चौके और एक छक्के की मदद से 97 गेंदों पर 58 रन बनाए. वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 2 चौके और एक छक्के की सहायता से 92 बॉल पर 48 रनों का योगदान दिया.

वॉशिंगटन सुंदर ने इस दौरान कुलदीप यादव के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 72 रन जोड़े, जिसके चलते भारतीय टीम थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. साउथ अफ्रीका के लिए तेज गेंदबाज मार्को जानसेन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए. स्पिनर साइमन हार्मर को भी तीन सफलताएं हासिल हुईं.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (201/10, 83.5 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन यशस्वी जायसवाल कैच मार्को जानसेन, बोल्ड साइमन हार्मर 58 केएल राहुल कैच एडेन मार्करम, बोल्ड केशव महाराज 22 साई सुदर्शन कैच रयान रिकेल्टन, बोल्ड साइमन हार्मर 15 ध्रुव जुरेल कैच केशव महाराज, बोल्ड मार्को जानसेन 00 ऋषभ पंत कैच काइल वेरेने, बोल्ड मार्को जानसेन 07 रवींद्र जडेजा कैच साइमन हार्मर, बोल्ड मार्को जानसेन 6 नीतीश कुमार रेड्डी कैच ए़डेन मार्करम, बोल्ड मार्को जानसेन 10 वॉशिंगटन सुंदर कैच एडेन मार्करम, बोल्ड साइमन हार्मर 48 कुलदीप यादव कैच ए़डेन मार्करम, बोल्ड मार्को जानसेन 19 जसप्रीत बुमराह कैच काइल वेरेने, बोल्ड मार्को जानसेन 5 कुलदीप यादव नाबाद 2*

विकेट पतन: 1-65 (केएल राहुल, 21.3 ओवर), 2-95 (यशस्वी जायसवाल, 32.2 ओवर), 3-96 (साई सुदर्शन, 34.3 ओवर), 4-102 (ध्रुव जुरेल, 35.3 ओवर), 5-105 (ऋषभ पंत, 37.2 ओवर), 6-119 (नीतीश कुमार रेड्डी, 41.4 ओवर), 7-122 (रवींद्र जडेजा, 43.3 ओवर), 8-194 (वॉशिंगटन सुंदर, 78.1 ओवर), 9-194 (कुलदीप यादव, 81.5 ओवर), 10-201 (जसप्रीत बुमराह, 83.5 ओवर)

साउथ अफ्रीका की पहली पारी: सेनुरन मुथुसामी का शतक

मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. बावुमा का ये फैसला सटीक साबित हुआ और मेहमान टीम ने पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ी कर दिया. सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन ठोके, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे. यह उनके इंटरनेशनल करियर का पहला शतक रहा.

मार्को जानसेन ने भी सात छक्के और छह छक्के की मदद से 91 गेंदों में 93 रन कूटे. भारत की ओर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. जबकि रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को दो-दो सफलताएं मिलीं. साउथ अफ्रीका ने मजबूत स्कोर बनाकर भारत को शुरुआत से ही दबाव में ला दिया.

साउथ अफ्रीका की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (489/10, 151.1 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन एडेन मार्करम बोल्ड जसप्रीत बुमराह 38 रयान रिकेल्टन कैच ऋषभ पंत, बोल्ड कुलदीप यादव 35 ट्रिस्टन स्टब्स कैच केएल राहुल, बोल्ड कुलदीप यादव 49 टेम्बा बावुमा कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 41 टोनी डी जोरजी कैच ऋषभ पंत, बोल्ड मोहम्मद सिराज 28 वियान मुल्डर कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड कुलदीप यादव 13 सेनुरन मुथुसामी कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 109 काइल वेरेने स्टम्प ऋषभ पंत, बोल्ड रवींद्र जडेजा 45 मार्को जानसेन बोल्ड कुलदीप यादव 93 साइमन हार्मर बोल्ड जसप्रीत बुमराह 05 केशव महाराज नाबाद 12*

विकेट पतन: 1-82 (एडेन मार्करम, 26.5 ओवर), 2-82 (रयान रिकेल्टन, 27.2 ओवर), 3-166 (टेम्बा बावुमा, 57.2 ओवर), 4-187 (ट्रिस्टन स्टब्स, 63.1 ओवर), 5-201 (वियान मुल्डर, 67.1 ओवर), 6-246 (टोनी डी जोरजी, 81.1 ओवर), 7-334 (काइल वेरेने, 120.3 ओवर), 8-431 (सेनुरन मुथुसामी, 138.1 ओवर), 9-462 (साइमन हार्मर, 143.1 ओवर), 10-489 (मार्को जानसेन, 151.1 ओवर)

गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: र‍यान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

भारत vs साउथ अफ्रीका (H2H)

कुल टेस्ट मैच: 45

भारत ने जीते: 16

साउथ अफ्रीका ने जीते: 19

ड्रॉ- 10

भारत vs साउथ अफ्रीका H2H (भारत में)

कुल टेस्ट मैच: 20

भारत ने जीते: 11

साउथ अफ्रीका ने जीते: 6

ड्रॉ: 3

