Ind Vs Nz: टीम इंडिया का नया मिशन शुरू, प्रैक्टिस सेशन से सामने आई रोहित-द्रविड़ की फोटो

Ind Vs Nz: टी-20 वर्ल्डकप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने के बाद भारतीय टीम एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर है. बुधवार से न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज की शुरुआत होनी है. जयपुर में पहला टी-20 मुकाबला खेला जाना है और टीम इंडिया अपनी तैयारियों में जुट गई है.

जयपुर में टीम इंडिया की प्रैक्टिस जारी है और अब नए कप्तान, नए कोच की तस्वीरें भी सामने आई हैं. टी-20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के नए कप्तान बने रोहित शर्मा, भारतीय टीम के नए हेड कोच राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के अन्य सदस्यों के साथ प्रैक्टिस में जुटे हैं.

बीसीसीआई की ओर से मंगलवार सुबह तस्वीरें ट्वीट की गई हैं, जिसमें कैप्शन दिया गया है कि हमारे टी-20 कैप्टन रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़ को हेलो कहिए. बता दें कि टीम इंडिया के नए कप्तान, नए कोच के लिए ये पहला असाइनमेंट है.

Say Hello to our T20I captain @ImRo45 & Head Coach Rahul Dravid. 👋 😊 #TeamIndia #INDvNZ pic.twitter.com/feQpH0q7tC

भारत और न्यूजीलैंड की टी-20 सीरीज-

17 नवंबर, पहला टी-20 जयपुर

19 नवंबर, दूसरा टी-20 रांची

21 नवंबर, तीसरा टी-20 कोलकाता

New roles 👌

New challenges 👊

New beginnings 👍



Energies were high yesterday on Day 1 at the office for #TeamIndia T20I captain @ImRo45 & Head Coach Rahul Dravid. 👏 👏#INDvNZ pic.twitter.com/a8zlwCREhl