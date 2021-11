T20 WC: इस भारतीय क्रिकेटर ने न्यूजीलैंड को दे दी वर्ल्डकप जीतने की बधाई, बाद में सुधारी गलती

टी-20 वर्ल्डकप को ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर इतिहास बना दिया है. न्यूजीलैंड को मात देने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहली बार टी-20 वर्ल्ड चैम्पियन बना है. देर रात को जब मैच खत्म हुआ तो हर कोई कंगारू टीम को बधाई देने लगा, लेकिन इसी बीच इंडियन क्रिकेटर अमित मिश्रा से एक गलती हो गई. अमित मिश्रा ने ऑस्ट्रेलिया की बजाय न्यूजीलैंड को बधाई दे दी.

भारतीय टीम का हिस्सा रहे अमित मिश्रा ने फाइनल खत्म होने के कुछ देर बाद ही ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि न्यूजीलैंड की टीम को वर्ल्डकप जीतने की बधाई. टीम का शानदार खेल, बहुत बढ़िया खेले.

वर्ल्डकप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन अमित मिश्रा ने बधाई न्यूजीलैंड को दे दी. इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया, लोगों ने अलग-अलग तरह के मीम्स भी बनाए और कमेंट्स किए. हालांकि, बाद में अमित मिश्रा ने अपनी गलती को सुधारा, लेकिन तबतक काफी देर हो चुकी थी.

अमित मिश्रा ने बाद में ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्डकप जीतने की बधाई. टीम का शानदार खेल, बहुत बढ़िया खेले. इसके बाद भी लोगों ने अमित मिश्रा से मज़े लिए और लिखा कि आपने एक दम से वक्त बदल दिए और जज्बात बदल दिए.

Congratulations team @CricketAus on winning the World Cup 🏆. Great team effort. Very well played. #NZvsAUS #T20WorldCupFinal #AajTak #DelhiCapitals #BCCI #T20WorldCup