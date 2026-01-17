भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला 18 जनवरी (रविवार) को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाना है. ये मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. वैसे भी होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया का ओडीआई रिकॉर्ड शानदार रहा है. यहां पर भारतीय टीम ने जो सात ओडीआई मैच खेले हैं, उसमें उसे जीत हासिल हुई है.

और पढ़ें

इस मैदान से टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का भी खास नाता रहा बै, 8 दिसंबर 2011 को सहवाग ने इस स्टेडियम में इतिहास रचा था. तब सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ओडीआई मैच में 149 गेंदों पर 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. ओडीआई क्रिकेट में बतौर कप्तान किसी बल्लेबाज का ये बेस्ट स्कोर है. 14 साल गुजर गए, लेकिन कोई भी कप्तान इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका.

Virender Sehwag's 219, in the fourth ODI, against West Indies, in Indore, in 2011 (🎥:⬇️) pic.twitter.com/vhY1WUtQPc — Anish Desouza (@ilegally_indian) November 30, 2023

वीरेंद्र सहवाग ने अपनी 219 रनों की पारी में 7 छक्के और 25 चौके ठोकते हुए वेस्टइंडीज को तहस-नहस कर दिया था. सहवाग के इस धमाकेदार रिकॉर्ड को करीब 6 साल बाद रोहित शर्मा ने जरूर चुनौती दी थी. रोहित ने 2017 में मोहाली वनडे में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 208 रन बनाए. रोहित उस मैच में बतौर कप्तान उतरे थे.

Advertisement

टीम इंडिया ने बनाया अपना सबसे बड़ा 0DI स्कोर

वीरेंद्र सहवाग की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उस मुकाबले में 5 विकेट पर 418 रन बना दिए थे. यह भारतीय मेन्स टीम का वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर रहा. ये रिकॉर्ड अब भी बरकार है.

बता दें कि नवंबर 2011 में वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आई थी. टेस्ट सीरीज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2-0 से जीती. वनडे सीरीज में शुरुआती तीन मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे था, लेकिन तीसरा मैच हारकर वो दबाव में था. चौथा मैच बेहद अहम था और कप्तानी की जिम्मेदारी वीरेंद्र सहवाग के कंधों पर थी. सहवाग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और गौतम गंभीर के साथ 176 रनों की साझेदारी कर भारत को जबरदस्त शुरुआत दिलाई.

गौतम गंभीर के आउट होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने पूरी जिम्मेदारी ले ली और ऐतिहासिक पारी खेलकर ही पवेलियन लौटे. सहवाग के तूफान के आगे वेस्टइंडीज की टीम 265 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने यह मैच 153 रनों से जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया. अंतिम मैच में गंभीर ने टीम की कप्तानी संभाली थी.

ODI में उच्चतम स्कोर (बतौर कप्तान)

219 वीरेंद्र सहवाग (भारत) vs वेस्टइंडीज, इंदौर 2011

208* रोहित शर्मा (भारत) vs श्रीलंका, मोहाली 2017

189 सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) vs भारत, शारजाह 2000

186* सचिन तेंदुलकर (भारत) vs न्यूजीलैंड, हैदराबाद 1999

181 विवियन रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज) vs श्रीलंका, कराची 1987

175* कपिल देव (भारत) vs जिम्बाब्वे, टनब्रिज वेल्स 1983

---- समाप्त ----