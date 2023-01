IND vs NZ 1st ODI: शुभमन गिल के दोहरे शतक के बाद ब्रेसवेल की तूफानी पारी... न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल से जीता भारत

भारत ने न्यूजीलैंड को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 12 रनों से हरा दिया. इस वनडे मैच में 350 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 49.2 ओवर्स में 337 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ ही भारत ने मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली. टीम इंडिया की जीत के हीरो शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज रहे. शुभमन गिल ने 208 रनों की बेजोड़ पारी खेली, वहीं तेज गेंदबाज सिराज ने चार विकेट चटकाए. सीरीज का दूसरा मुकाबला 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा.

देखा जाए तो पहला वनडे मुकाबला काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा और एक समय भारतीय टीम काफी मुश्किल में थी. भारत के लिए मुश्किलें पैदा कीं दो कीवी बल्लेबाजों माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर ने. एक समय तक 131 रनों पर छह विकेट खो चुकी कीवी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने ही मैच में वापसी कराई. ब्रेसवेल और सेंटनर के बीच सातवें विकेट के लिए 162 रनों की पार्टनरशिप हुई. दोनों की पार्टनरशिप के चलते न्यूजीलैंड ने एक समय 45.3 ओवरों में छह विकेट पर 293 रन बना लिए थे और उसकी जीत भी संभव दिखाई दे रही थी.

लेकिन मोहम्मद सिराज ने 46वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर और अगली बॉल पर हेनरी शिपले को आउट करके मैदान में मौजूद भारतीय फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया. आठ विकेट तो गिर गए थे लेकिन माइकल ब्रेसवेल की तूफानी बैटिंग जारी थी और वह एक छोर से छक्के चौके लगा रहे थे. नतीजा ये हुआ कि मैच आखिरी ओवर में आ पहुंचा.

शार्दुल ठाकुर का वो आखिरी ओवर...

आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और कीवी टीम के पास एक विकेट बचा था. इस नाजुक परिस्थिति में शार्दुल ठाकुर को कप्तान रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी सौंपी. आखिरी ओवरकी पहली गेंद पर ब्रेसवेल ने छ्क्का लगाया. फिर अगली गेंद वाइड हुई जिसके चलते चार गेंदों पर 13 बनाने थे. यहां से मैच कहीं भी जा सकता थे लेकिन शार्दुल ने एक बेहतरीन यॉर्कर पर ब्रेसवेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को जीत दिला दी.

