India vs Ireland Series: आयरलैंड की ठंड में युजवेंद्र चहल बने 'मनाली वाले अंकल', फैन्स ने इस तरह किया ट्रोल

टीम इंडिया ने आयरलैंड दौरे पर दो टी20 की सीरीज में क्लीन स्वीप से जीत दर्ज की है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में आयरलैंड को उसी के घर में 2-0 से शिकस्त दी. इस दौरे पर आयरलैंड का मौसम टीम इंडिया के अनुकूल नहीं था, बल्कि वहां उम्मीद से ज्यादा ठंड थी.

सीरीज के दोनों मैच आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हुए, जहां का तापमान करीब 12-13 डिग्री के आसपास है. पहले मैच में चहल को प्लेइंग-11 में मौका मिला था, जबकि दूसरे मैच में उन्हें बाहर बैठाया गया था. दोनों मैच के दौरान चहल समेत बाकी प्लेयर्स को ठंड से भी जूझना पड़ा.

तीन स्वेटर से भी ठंड कम नहीं हो रही चहल की

पहला टी20 मैच जीतने के बाद चहल ने कहा था कि यहां काफी ज्यादा ठंड है. तीन स्वेटर पहनी हैं, फिर भी कम लग रहीं. जबकि दूसरे टी20 मैच में चहल को सब्सिट्यूट के तौर पर फील्डिंग के लिए बुलाया गया था. इस दौरान वह बेनी कैप पहने नजर आए. इसके बाद तो सोशल मीडिया पर चहल का फोटो वायरल भी हुआ और उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया.

Chahal is every Indian uncle in Manali.