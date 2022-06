Udaipur Kanhaiya Lal Murder: 'ये मेरा हिन्दुस्तान है, यहां हिन्दुओं की जान मायने रखती है', उदयपुर घटना पर बबीता फोगाट का ट्वीट

Udaipur Kanhaiya Lal Murder: राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. इस मामले की खेल के कई दिग्गजों ने निंदा की है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान के बाद महिला रेसलर बबीता फोगाट ने भी इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट बबीता ने सोशल मीडिया पर चल रहे 'हिंदु लाइव्स मैटर' अभियान के तहत ट्वीट किया. बबीता ने कहा कि मेरे हिंदुस्तान हिंदुओं की जान मायने रखती है. इससे पहले इरफान पठान ने कहा था कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला किसी भी धर्म को मानने वाला हो, यह सही नहीं है. ऐसी घटना से मानवता को चोट पहुंचती है.

बबीता ने किया ट्वीट

बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'ये मेरा हिन्दुस्तान है ! यहाँ हिन्दुओं की जान मायने रखती है !!' अपने इस ट्वीट में बबीता ने हैशटैग के साथ 'हिंदु लाइव्स मैटर' #HinduLivesMatters भी लिखा.

देश को कई मेडल भी जिताए

बबीता ने देश को अब तक कई मेडल जिताए हैं. उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा बबीता ने 2010 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था. बबीता 2012 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं.

यह इंसानियत को चोट पहुंचाने जैसा: इरफान

इरफान पठान ने ट्वीट में लिखा, 'कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस (धर्म) पर विश्वास करते हैं. किसी निर्दोष के जीवन को नुकसाने पहुंचाने का मतलब इंसानियत को चोट पहुंचाने जैसा है.' इरफान के इस ट्वीट पर फैन्स ने भी रिप्लाई किया और सपोर्ट किया. वहीं, एक यूजर ने कहा- अपने समुदाय को सीधे तौर पर यह बात कहने की हिम्मत रखें.

No matter which faith you follow. HURTING AN INNOCENT LIFE IS LIKE HURTING THE WHOLE HUMANITY.