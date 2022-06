David Warner: 35 साल के डेविड वॉर्नर की चीते जैसी फुर्ती, एक हाथ से पकड़ा हैरान करने वाला कैच, VIDEO

श्रीलंका क्रिकेट टीम इन दिनों अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. दोनों टीम के बीच 29 जून से पहला मैच खेला जा रहा है. टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाकर फैन्स को हैरान कर दिया है.

35 साल की उम्र में भी वॉर्नर ने कमाल की फील्डिंग की. उन्होंने डाइव लगाते हुए बॉल पर चीते की रफ्तार से झपटा मारा और एक हाथ से कैच कर लिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो देख फैन्स भी हैरान रह गए.

दरअसल, यह वाकया मैच में श्रीलंका टीम की पहली पारी के दौरान 30वें ओवर में हुआ. श्रीलंका ने पहली पारी में 2 विकेट पर 74 रन बना लिए थे. स्पिनर नाथन लायन 30वां ओवर लेकर आए. इसकी दूसरी बॉल पर श्रीलंकन कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने डिफेंड किया, लेकिन बॉल पहले बैट और फिर पैड पर लगकर स्लिप की तरफ चली गई.

वॉर्नर के कैच का वीडियो वायरल हुआ

यहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने LBW आउट की अपील की, लेकिन स्लिप में मौजूद वॉर्नर का कुछ और ही इरादा था. उन्होंने बॉल पर नजरें जमाईं और तेजी से चीते की रफ्तार से बॉल पर हल्ला बोल दिया. यहां वॉर्नर ने बॉल को अपने बाएं हाथ से कैच कर लिया. इसके बाद अंपायर ने LBW नहीं, बल्कि कैच आउट करार दिया. वॉर्नर के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Everyone went up for LBW.. David Warner kept his eye on the prize and took an absolute ripper! #SLvAUS pic.twitter.com/f7cdguPs39