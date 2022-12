Kuldeep Yadav IND vs BAN 2nd Test: टीम इंडिया की कैसी रणनीति? पिछले मैच के 'हीरो' कुलदीप यादव को कर दिया ड्रॉप

भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 188 रनों से शिकस्त दी थी. ऐसे में उसके हौसले काफी बुलंद हैं.

दूसरे मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने बेहद चौंकाने वाला फैसला किया है. चटगांव टेस्ट मैच में जीत के हीरो कुलदीप यादव को इस मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया है. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने चटगांव टेस्ट मैच में आठ विकेट चटकाए थे और वह 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी रहे थे. कुलदीप यादव की जगह तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को प्लेइंग-11 में मौका मिला है.

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐩𝐚𝐲𝐬 𝐨𝐟𝐟 🫡@JUnadkat last played a Test match for #TeamIndia on December 16, 2010.



After 12 years, he will be donning the whites again today.#BANvIND pic.twitter.com/ziQGecIcrE