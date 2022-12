Ind W Vs Aus W: हजारों की भीड़, सुपर ओवर और स्मृति मंधाना, सबसे रोमांचक टी-20 मैच की पूरी कहानी

बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई सीरीज़ खत्म होने, फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच खत्म होने के बाद बीते दिन खेलप्रेमियों को एक ब्रेक मिला. हर किसी को लगा कि स्पोर्ट्स का कोई बड़ा इवेंट शायद नहीं होगा, लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के बीच एक ऐसा टी-20 मुकाबला खेला गया जिसे सबसे बेहतरीन टी-20 मैच बताया जा रहा है.



करीब 30 हज़ार से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी में खेला गया यह गेम टाई पर खत्म हुआ, इसके बाद सुपर-ओवर फेंका गया. टीम इंडिया की महिला यूनिट पहली बार कोई सुपर ओवर खेल रही थी और यहां उन्होंने कमाल कर दिया. इस मैच में क्या-क्या खास हुआ, पूरी नज़र डाल लीजिए...



ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी

टीम इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया. ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने आई और उसने तूफानी शुरुआत कर दी. एलिसा हीली और बेथ मूनी टीम इंडिया के बॉलर्स पर टूट पड़े और दोनों ने शुरुआती 3 ओवर में 29 रनों की पार्टनरशिप कर ली. 25 रन बनाकर एलिसा हीली आउट हो गईं.



लेकिन इसके बाद तो टीम इंडिया के बॉलर्स की शामत ही आ गई, क्योंकि बेथ मूनी और ताहिला मैग्राथ ने इसके बाद अपना विकेट ही नहीं गवाया और ऑस्ट्रेलिया देखते-देखते 20 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 187 रन तक पहुंच गया. बेथ मूनी ने 54 बॉल में 82 रन बनाए, जिसमें 13 चौके शामिल रहे जबकि मैग्राथ ने 51 बॉल में 70 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा. दोनों ने 99 बॉल में 158 रनों की नाबाद साझेदारी की.

भारत की बल्लेबाजी

188 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से भी धमाकेदार शुरुआत की. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने 9 ओवर में 76 रनों की पार्टनरशिप कर ली. शेफाली वर्मा ने 23 बॉल में 34 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर स्मृति मंधाना ने मास्टरक्लास का नज़ारा पेश किया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई स्मृति मंधाना की 79 रनों की पारी शायद टी-20 की उनकी सबसे बेस्ट पारियों में से एक साबित हुई.



स्मृति मंधाना ने 49 बॉल में 79 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. पारी के 17वें ओवर में तेज़ी से रन बटोरने के चक्कर में वह आउट हो गईं. स्मृति आउट हुईं तो लगा कि टीम इंडिया के हाथ से मैच निकल गया, लेकिन आखिर में ऋचा घोष ने 13 बॉल में 26 रन बनाए जिसमें 3 छक्के शामिल रहे और उन्होंने मैच को पलट दिया.



टीम इंडिया को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, आखिरी बॉल तक बात गई और देविका वैद्या ने चौका मारकर मैच को टाई करवा दिया. इसी के साथ टीम इंडिया पहली बार कोई सुपर-ओवर खेलने के लिए तैयार हुई.



सुपर ओवर की कहानी...

मैच में बेहतरीन टच में चल रहीं ऋचा घोष और स्मृति मंधाना भारत के लिए बैटिंग करने के लिए आईं. ऋचा ने पहली बॉल पर ही छक्का जड़ दिया, दूसरी बॉल पर विकेट गिर गया. फिर हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने आईं और उन्होंने स्मृति के साथ मिलकर स्कोर को 20 रन तक पहुंचाया.



सुपर ओवर में भारत ने बनाए 20 रन

• पहली गेंद - हीदर ग्राहम की बॉल पर ऋचा ने छक्का लगाया

• दूसरी गेंद- ऋचा घोष आउट

• तीसरी गेंद- हरमनप्रीत कौर ने एक रन लिया

• चौथी गेंद- स्मृति मंधाना ने चौका जड़ा

• पांचवीं गेंद- स्मृति मंधाना ने सिक्सर लगाया

• छठी गेंद- स्मृति मंधाना ने तीन रन लिए



