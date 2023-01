Suryakumar Yadav Test Team: टेस्ट टीम में सूर्यकुमार यादव की एंट्री पर भड़के फैन्स, बोले- यह शर्म की बात...

भारतीय टीम अभी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेल रही है, लेकिन शुक्रवार को बीसीसीआई द्वारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है. अभी दो टेस्ट मैच के लिए टीम घोषित की गई है, जिसमें सूर्यकुमार यादव को जगह मिली है. हालांकि, फैन्स इस सेलेक्शन से खुश नहीं हैं क्योंकि सूर्यकुमार यादव अभी टी-20 फॉर्मेट में रन बरसा रहे हैं लेकिन लंबे फॉर्मेट में उन्हें खुद को साबित करना होगा.

फैन्स का गुस्सा इस बात को लेकर है कि मुंबई के ही सरफराज़ खान को टीम इंडिया का बुलावा नहीं आया है, जो लगातार घरेलू क्रिकेट में बड़ी और लंबी पारियां खेल रहे हैं. मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में ही सरफराज खान मुंबई के लिए 431 रन बना चुके हैं, इनमें 2 शतक और एक हाफ सेंचुरी शामिल है.

Selecting Suryakumar Yadav ahead of Sarfaraz Khan in Tests is an insult to Ranji Trophy. That guy has been one of the most consistent run-getters in First Class cricket and deserved that call-up more than anyone.



Baffling selection by this committee, yet again.