India vs Australia, 1st Test Day One Highlights:जडेजा की फिरकी के बाद रोहित का बल्ले से कमाल, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर यूं कसा शिकंजा

India vs Australia, 1st Test Highlights: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट मैच के पहले दिन कमाल का खेल दिखाया. चोट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे रवींद्र जडेजा के 5 विकेट्स की मदद से टीम इंडिया ने कंगारूओं को पहले 177 रनों पर समेट दिया. फिर कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी में मोर्चा संभाल लिया. नतीजतन पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ एक विकेट खोकर 77 रन बना लिए.

यानी कि पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 100 रन पीछे है. दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान रोहित शर्मा (नाबाद 56) क्रीज पर डटे हुए थे. दूसरे छोर पर रविचंद्रन अश्विन उनका साथ निभा रहे हैं, जिन्होंने अभी खाता नहीं खोला है. मेजबान टीम की नजरें पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त हासिल करने पर टिकी होंगी क्योंकि धैर्य के साथ खेलने पर पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल नहीं है.

Stumps on Day 1️⃣ of the first #INDvAUS Test!#TeamIndia finish the day with 77/1, trailing by 100 runs after dismissing Australia for 177 👌🏻



