IND vs AUS Nagpur Pitch: हेयर ड्रायर से सुखाई नागपुर की पिच? फैन्स बोले- अमीर BCCI को शर्म आनी चाहिए

IND vs AUS Nagpur Pitch: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार (23 सितंबर) को नागपुर में खेला गया. बारिश के बाद मैच में सबसे ज्यादा देरी गीली आउटफील्ड के कारण हुई. मैच में इतनी ज्यादा देरी हो गई थी कि मुकाबले को 8-8 ओवर का कराना पड़ा.

इन सबके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को जमकर ट्रोल होना पड़ा. फैन्स ने कुछ ऐसी फोटोज भी शेयर कीं, जिसमें दिखाया गया कि नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच को हेयरड्रायर से सुखाने की कोशिश की गई.

अंपायर ने मैच को 8-8 ओवर का किया

मैच में जब ज्यादा ही देरी हो गई, तो अंपायर केएन अनंता पद्मानाभन और नितिन मेनन ने मुरली कार्तिक से बात की. साथ ही बताया कि मैच अब 8-8 ओवर का ही होगा. अंपायर्स ने कहा था, 'मैच के लिए कंडीशन ठीक नहीं है. टॉस 9.15 बजे और मैच 9.30 से होगा. दोनों टीमें 8-8 ओवर खेलेंगी. इसमें दो ओवर का पावरप्ले होगा और एक गेंदबाज 2 से ज्यादा ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकेगा.'

बीसीसीआई से भड़के फैन्स ने किया ट्रोल

फैन्स स्टेडियम में 20-20 ओवर का मैच देखने आए थे. उन्होंने टिकट भी लिया और पैसे भी वसूल नहीं हुए. ऐसे में फैन्स का गुस्सा होना लाजमी है. यूजर्स ने कई फोटोज शेयर कर बीसीसीआई को जमकर ट्रोल किया. बता दें कि यूजर्स ने हेयरड्रायर से पिच सुखाने वाली जो फोटोज शेयर की हैं, वह 2020 में भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में हुए टी20 मैच की है. तब बरसापारा स्टेडियम में इस तरह पिच को सुखाया गया था.

एक यूजर ने लिखा, 'कुछ तो शर्म करो BCCI! ऐसे पैसे के इस्तेमाल का क्या मतलब है, जब आपके पास पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था तक नहीं है. सारा पैसा कहां खर्च होता है. मैच रद्द है, ये तो सिर्फ मन रखने वाली बात है.'

Have some shame @BCCI ! What use of that money when you don't have proper drainage system, where does all the money go?

this match is cancelled this is just covered up job.#INDvsAUST20I pic.twitter.com/gpmkbUkmiL