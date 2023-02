India vs Australia Delhi Test: पहले दिन दिखा मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन का जलवा, बल्लेबाजों के आगे अब ये चुनौती

India vs Australia Delhi Test: भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का दूसरा मैच दिल्ली में खेला जा रहा है, जिसके पहले दिन (17 फरवरी) भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का जलवा देखने को मिला.

दरअसल, मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 263 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए उस्मान ख्वाजा ने 81 और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 72 रनों की पारी खेली. कप्तान पैट कमिंस ने 33 रन बनाए.

अश्विन-जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर ढहाया

जबकि शमी ने 60 रन देकर 4 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को पस्त करने में अहम भूमिका निभाई. उनके अलावा स्पिनर अश्विन और रवींद्र जडेजा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए. शमी ने डेविड वॉर्नर, ट्रेविस हेड, नाथन लियोन और मैथ्यू कुह्नमैन को शिकार बनाया.

अश्विन ने मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी थी. ख्वाजा को जडेजा ने शिकार बनाया. उनके अलावा जडेजा ने निचले क्रम में पैट कमिंस और टॉड मर्फी को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को समेटने में अहम भूमिका निभाई.

Stumps on Day 1⃣ of the second #INDvAUS Test!#TeamIndia openers see through the final overs of the day's play and finish with 21/0 👌



We will be back with action tomorrow on Day 2, with India trailing by 242 more runs.



Scorecard ▶️ https://t.co/hQpFkyZGW8 @mastercardindia pic.twitter.com/isQQ7ayrEv