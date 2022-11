India vs New Zealand Playing-11: उमरान मलिक-संजू सैमसन को मिलेगा मौका? पहले वनडे में कैसी होगी इंडिया-न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11

India vs New Zealand Playing-11: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलना है. पहला मैच कल (25 नवंबर) ऑकलैंड में भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले भारतीय टीम ने हार्दिक पंड्या की कप्तानी में कीवी टीम को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से हराया है.

अब भारतीय टीम को शिखर धवन की कप्तानी में वनडे सीरीज खेलना है. पंड्या की सफलता के बाद अब धवन भी वनडे सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेंगे. इसके लिए धवन अपनी मजबूत प्लेइंग-11 उतारना चाहेंगे.

धवन की कप्तानी में संजू-उमरान को मौका मिल सकता है

पंड्या ने टी20 सीरीज में विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन और तेज गेंदबाज उमरान मलिक को मौका नहीं दिया था. मगर फैन्स को उम्मीद है कि पहले वनडे में धवन अपनी प्लेइंग-11 में इन दोनों को मौका दे सकते हैं. हालांकि इसकी संभावना बेहद की कम लग रही है. इसका कारण है कि टीम मैनेजमेंट और कोच वीवीएस लक्ष्मण तो वही हैं, तो टी20 सीरीज में थे. उनके प्लान में शायद कंडिशन के लिहाज से संजू-उमरान नहीं हैं.

भारतीय टीम का न्यूजीलैंड में खराब रिकॉर्ड

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की जमीन पर अब तक कुल 9 वनडे सीरीज खेली हैं, जिनमें से सिर्फ दो में ही उसे जीत मिली है. जबकि 5 में हार झेलनी पड़ी. यदि मैचों की बात भी करें, तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी के घर में अब तक कुल 42 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 14 में ही जीत दर्ज की है. जबकि 25 में उसे हार मिली है.

