भारत को अंक मिलेंगे, नेट रनरेट पर पड़ेगी मार... मैच नहीं खेला तो T20 वर्ल्ड कप से नॉकआउट हो जाएगा पाकिस्तान!

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ग्रुप मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है. इस फैसले से ग्रुप-ए का क्वालिफिकेशन गणित पूरी तरह बदल जाएगा. पाकिस्तान को अगले राउंड में पहुंचने के लिए बाकी तीनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा.

पाकिस्तान टीम ने भारत संग मैच नहीं खेलने का फैसला किया है. (Photo: Getty)
पाकिस्तान टीम ने भारत संग मैच नहीं खेलने का फैसला किया है. (Photo: Getty)

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप मैच के बहिष्कार का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए घातक साबित हो सकता है. अगर पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरती है, तो आईसीसी के नियमों के तहत भारत को वॉकओवर के जरिए पूरे दो अंक मिल जाएंगे, जबकि पाकिस्तान को सीधे 0 अंक मिलेंगे.

इतना ही नहीं, इस फैसले का असर सिर्फ पॉइंट्स टेबल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के नेट रनरेट (NRR) पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन्स के मुताबिक, डिफॉल्ट करने वाली टीम का NRR प्रभावित किया जा सकता है, जो आगे चलकर क्वालिफिकेशन में बड़ा फैक्टर बन सकता है.  इसका सीधा मतलब है कि भारत को 2 अंक आसानी से मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी.

यह भी पढ़ें: बायकॉट के ड्रामे पर पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी कड़वी गोली, ICC के पास ये 5 विकल्प

ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका शामिल हैं. टॉप-2 टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगीय. भारत को पहले ही 2 अंक मिलने से उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान के लिए हर मैच 'करो या मरो' जैसा हो जाएगा. भारत अब अपने बाकी मुकाबले बिना ज्यादा दबाव के खेल सकता है और साफ जीत के साथ नेटरनरेट और मजबूत करने पर फोकस कर सकेगा. वहीं पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मिलने वाले संभावित अंक गंवाने के बाद सिर्फ तीन मैच ही बचेंगे.

पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सफर तरह नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच पर निर्भर करेगा. अगर पाकिस्तान इन तीनों मैचों में जीत दर्ज करता है, तो क्वालिफिकेशन की उम्मीद बनी रहेगी. लेकिन अगर टीम सिर्फ दो मैच जीत पाती है, तो मामला नेट रनरेट और अन्य टीमों के नतीजों पर अटक जाएगा. चू्ंकि भारत से मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान का नेट रनरेट पहले ही खराब होगा, ऐसे में उसकी हालत काफी पतली हो जाएगी. वहीं अगर पाकिस्तान एक या उससे कम मैच जीतता है, तो उसका सुपर-8 में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा.

पिछले  टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पराजित कर दिया था. ऐसे में पाकिस्तान के इन तीनों मैच जीतना आसान नहीं होगा. पाकिस्तान पर ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा इस बार भी अभी से मंडरा रहा है.

भारत के ग्रुप मैच
बनाम यूएसए- 7 फरवरी, मुंबई
बनाम नामीबिया- 12 फरवरी, दिल्ली
बनाम पाकिस्तान- 15 फरवरी, कोलंबो*
बनाम नीदरलैंड्स- 18 फरवरी, अहमदाबाद

यह भी पढ़ें: जिद नहीं छोड़ी तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट, PCB को 'कंगाली' में भारी पड़ेगा ईगो

पाकिस्तान के ग्रुप मुकाबले
बनाम नीदरलैंड्स- 7 फरवरी, कोलंबो
बनाम यूएसए- 10 फरवरी, कोलंबो
बनाम भारत- 15 फरवरी, कोलंबो*
बनाम नामीबिया- 18 फरवरी, कोलंबो

भारत के खाते में बिना खेले आए दो अंक उसे ग्रुप में बढ़त दिला देंगे. इससे टीम इंडिया को शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट फेवरेट की तरह खेलने का मौका मिलेगा, जबकि पाकिस्तान हर मुकाबले में अतिरिक्त दबाव के साथ उतरेगा. भारत-पाकिस्तान मुकाबला हमेशा से टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है, लेकिन इस बार बहिष्कार का फैसला पाकिस्तान के लिए खुद की राह मुश्किल करने वाला साबित हो सकता है. अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेला, तो वह वर्ल्ड कप से नॉकआउट होने की कगार पर पहुंच सकता है.

---- समाप्त ----
