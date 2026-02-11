टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक खिलाड़ियों में होगा हैंडशेक? ICC-PCB डील से क्या निकला

टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा. बायकॉट की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने अपने फैसले से यू-टर्न ले लिया है. पाकिस्तान सरकार ने सोमवार देर रात इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो मैच खेलने के लिए तैयार हैं. पाकिस्तान के बैकफुट पर आने से एक बार फिर इस मुकाबले को लेकर रोमांच बढ़ गया है.

इसी बीच चर्चा तेज हो गई है कि क्या मैच के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाएंगे या नहीं. दरअसल, आईसीसी के साथ बैठक में पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने के लिए एक शर्त ये भी रखी थी कि भारतीय खिलाड़ी हैंडशेक करें.

बता दें कि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं. अब जब कई दिनों की तनातनी, बैकचैनल बातचीत और राजनीतिक ड्रामे के बाद पाकिस्तान 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हो गया है. तो चर्चा है कि क्या हैंडशेक होगा?

इसका जवाब है नहीं. जब दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में आमने-सामने होंगी, तो किसी बड़े आखिरी पल के बदलाव को छोड़ दें, तो भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने की कोई संभावना नहीं है. क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो आईसीसी ने पाकिस्तान की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया था.

भारत-पाकिस्तान मैच में नहीं होगा हैंडशेक

भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक न करने की परंपरा इस वर्ल्ड कप से शुरू नहीं हुई. इसकी शुरुआत पिछले साल एशिया कप से हुई थी, जब पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय खिलाड़ी बिना हाथ मिलाए मैदान से बाहर चले गए थे.

उस वक्त यह फैसला चर्चा में रहा था, लेकिन यह एक बार की बात नहीं थी. उस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मैच खेले गए और किसी भी मुकाबले के बाद दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाया. इतना ही नहीं, भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी भी एसीसी और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी से लेने से इनकार कर दिया था.

इसके बाद अलग-अलग टूर्नामेंटों में भी यही रवैया जारी रहा. महिला वर्ल्ड कप, एसीसी राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट और हाल ही में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमों के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ.

इस पूरे समय भारतीय बोर्ड का रुख एक जैसा रहा है. बोर्ड का कहना है कि हाथ मिलाना एक परंपरा है, कोई बाध्यता नहीं. किसी भी नियम के तहत खिलाड़ियों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. यही रुख भारत-पाकिस्तान के हर मुकाबले में जारी रहा है और आगामी टी20 वर्ल्ड कप मैच में भी यही देखने को मिलेगा.

ICC ने पाकिस्तान की मांग ठुकराई

भारत से हाथ मिलाने का मुद्दा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को लाहौर में ICC अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उठाया था. PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बीच हैंडशेक को “खेल भावना का प्रतीक” बताते हुए इसे दोबारा शुरू करने की मांग की थी. लेकिन आईसीसी ने कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है.

