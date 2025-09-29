scorecardresearch
 

'इंडिया हमारा बाप है...', हार के बाद रऊफ-सलमान पर भड़के पाकिस्तानी फैंस, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में अपना दम दिखाया. पाकिस्तान की हार के बाद फैंस और विशेषज्ञों ने टीम और कप्तानी की जमकर आलोचना की। हारिस रउफ और सलमान अली आगा सबसे ज्यादा निशाने पर हैं.

भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम पर भड़के फैंस (Photo: AFP)
एशिया कप में तीन बार भारत से मुंह की खाने और फिर ट्रॉफी गंवाने के बाद पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है. हो भी क्यों न. फैंस ने अति उत्साह और बड़बोलेपन से भरी अपनी टीम को 14 दिन में 3 बार मौका दिया. लेकिन तीनों ही बार भारत ने उसे बुरी तरह हराया. फाइनल में मिली हार के बाद एक पाकिस्तानी फैन ने कहा, 'इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे.' भले ही एक फैन का ये बयान थोड़ा विवादित लगे लेकिन ये उसकी निराशा को साफ दिखाता है कि कैसे पाकिस्तानी टीम ने अपने देश के फैंस को सिर्फ और सिर्फ हताश किया है.

इस बार भले ही किसी पाकिस्तानी फैन के टीवी तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं तैर रहा. लेकिन उनके शब्दों के प्रहार उनके दिल टूटने का इशारा करने के लिए पर्याप्त हैं.

यह भी पढ़ें: 'PM मोदी जब फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हों, तो...', जीत के बाद आजतक से बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव

हारिस रऊफ पर खूब भड़क रहे पाकिस्तानी

भारत से मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फैंस के सबसे ज्यादा निशाने पर रहे हारिस रऊफ. जिन्होंने फाइनल मैच में 22 गेंद पर 50 रन खर्च कर दिए और कोई विकेट नहीं झटक सके.एक पाकिस्तानी पत्रकार उमर जावेद ने कहा, 'हारिस रउफ के साथ देश साझा करना वास्तव में थकाने वाला है.'

पूर्व कप्तान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने कहा, 'हारिस ने कई बार आखिरी ओवर में मैच गंवाया है. उन्हें गेंद नहीं देनी चाहिए थी. 2022 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ भी उन्होंने बचाव नहीं किया. हम उनके साथ क्या करें?'

pak

वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने कप्तान सलमान अली आगा को घेरते हुए कहा, 'सलमान कप्तान? कोई नहीं जानता ये कहां से आए. वो बैट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. उन्होंने कितने रन बनाए? सिर्फ आठ.'

यह भी पढ़ें: गुस्सा हो रहे हो आप... सूर्या ने पाकिस्तानी रिपोर्टर को हंसी-हंसी में कर दिया खामोश

भारत ने पाकिस्तान को 14 दिन में 3 बार सरेंडर कराया

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में जबरदस्त खेल दिखाया. 

* ग्रुप ए मैच: भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की.
* सुपर फोर मैच: पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई.
* फाइनल: 5 विकेट से जीत, नौवीं बार खिताब पर कब्जा

