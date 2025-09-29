गुस्सा हो रहे हो आप... सूर्या ने पाकिस्तानी रिपोर्टर को हंसी-हंसी में कर दिया खामोश

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन मुकाबले से ज्यादा चर्चा सुर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के रिपोर्टर के बीच हुई नोक-झोंक की रही. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर ने कप्तान से उनके व्यवहार और राजनीति को लेकर सवाल किए तो सुर्यकुमार ने मजाकिया जवाब से माहौल पलट दिया. भारतीय कप्तान की यह प्रतिक्रिया न सिर्फ सामने बैठे पत्रकारों को हंसा गई, बल्कि वायरल हो गई.

सब कुछ तब शुरू हुआ जब सुर्यकुमार यादव और भारतीय टीम ने पहले मुकाबले के बाद पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करने से इनकार किया. इस रवैये ने टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तनाव को उजागर किया.

फाइनल के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया. टीम को ट्रॉफी के बिना ही जश्न मनाना पड़ा. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा भी इस घटना से हैरान थे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखी सवालबाजी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने सुर्यकुमार यादव से पूछा कि क्या वे क्रिकेट में राजनीति लाने वाले पहले कप्तान हैं. रिपोर्टर ने सवाल किया- 'आज आप चैम्पियन हैं, शानदार खेल खेला. लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में आपके व्यवहार पर ध्यान गया- आपने हैंडशेक नहीं किए, ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन में भाग नहीं लिया, फिर राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. क्या आपको लगता है कि आप क्रिकेट के इतिहास में पहले कप्तान हैं जिन्होंने खेल में राजनीति लाई?'

सवाल का जवाब देने से पहले ही मीडिया सलाहकारों ने हस्तक्षेप किया और सुर्यकुमार को जवाब न देने को कहा. इसके बाद भारतीय कप्तान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रिपोर्टर गुस्सा हो रहे हैं, जिससे मीडिया रूम में हंसी की लहर दौड़ गई.

सुर्यकुमार ने कहा- ' मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं? गुस्सा हो रहे हो आप. मैं आपका सवाल भी समझ नहीं पाया- आपने एक साथ चार सवाल पूछ डाले.'

भारत-पाकिस्तान मुकाबले हमेशा से ही क्रिकेट से बढ़कर हुए हैं, लेकिन इस बार सुर्यकुमार यादव का आत्मविश्वास से जवाब देना दर्शकों और मीडिया के लिए एक यादगार पल बन गया. टीम ने जीत के साथ ही अपने आत्मसम्मान और शालीनता को भी कायम रखा.

