scorecardresearch
 

Feedback

गुस्सा हो रहे हो आप... सूर्या ने पाकिस्तानी रिपोर्टर को हंसी-हंसी में कर दिया खामोश

भारत की जीत के बाद एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने सूर्यकुमार यादव से आरोप लगाया कि उनकी कप्तानी में राजनीति को क्रिकेट में घसीटा गया- हैंडशेक न करना, फोटोशूट से दूरी और ट्रॉफी विवाद. सवालों की बौछार पर सूर्या ने हल्के अंदाज में कहा, 'गुस्सा हो रहे हो आप...'

Advertisement
X
एशिया कप फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या का मजाकिया तंज. (@Asian Cricket Council)
एशिया कप फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या का मजाकिया तंज. (@Asian Cricket Council)

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन मुकाबले से ज्यादा चर्चा सुर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के रिपोर्टर के बीच हुई नोक-झोंक की रही. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर ने कप्तान से उनके व्यवहार और राजनीति को लेकर सवाल किए तो सुर्यकुमार ने मजाकिया जवाब से माहौल पलट दिया. भारतीय कप्तान की यह प्रतिक्रिया न सिर्फ सामने बैठे पत्रकारों को हंसा गई, बल्कि वायरल हो गई.

सब कुछ तब शुरू हुआ जब सुर्यकुमार यादव और भारतीय टीम ने पहले मुकाबले के बाद पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ हैंडशेक करने से इनकार किया. इस रवैये ने टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तनाव को उजागर किया.

फाइनल के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया. टीम को ट्रॉफी के बिना ही जश्न मनाना पड़ा. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा भी इस घटना से हैरान थे.

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
'लोगों का दिल जीतना असली इनाम...', नकवी से ट्रॉफी न लेने के विवाद पर बोले कप्तान सूर्या  
Suryakumar Yadav
कप्तान सूर्या की मैच फीस कितनी है? जीतते ही इंडियन आर्मी को देने का किया ऐलान 
Suryakumar Yadav: Winning hearts is more important than winning trophies!
भारत की जीत पर सूर्यकुमार यादव बोले- ट्रॉफी नहीं, लोगों का दिल जीतना असली जीत! 
Varun Chakravarthy
वरुण चक्रवर्ती ने मोहसिन नकवी को किया ट्रोल, चाय की प्याली संग मनाया जीत का जश्न 
Asia Cup: India wins, Pakistan loses, controversy over the trophy!
मैच में हार, तो ट्रॉफी लेकर क्यों भागा पाकिस्तान! देखें  

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखी सवालबाजी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने सुर्यकुमार यादव से पूछा कि क्या वे क्रिकेट में राजनीति लाने वाले पहले कप्तान हैं. रिपोर्टर ने सवाल किया- 'आज आप चैम्पियन हैं, शानदार खेल खेला. लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में आपके व्यवहार पर ध्यान गया- आपने हैंडशेक नहीं किए, ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन में भाग नहीं लिया, फिर राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. क्या आपको लगता है कि आप क्रिकेट के इतिहास में पहले कप्तान हैं जिन्होंने खेल में राजनीति लाई?'

Advertisement

सवाल का जवाब देने से पहले ही मीडिया सलाहकारों ने हस्तक्षेप किया और सुर्यकुमार को जवाब न देने को कहा. इसके बाद भारतीय कप्तान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रिपोर्टर गुस्सा हो रहे हैं, जिससे मीडिया रूम में हंसी की लहर दौड़ गई.

सुर्यकुमार ने कहा- ' मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं? गुस्सा हो रहे हो आप. मैं आपका सवाल भी समझ नहीं पाया- आपने एक साथ चार सवाल पूछ डाले.'

भारत-पाकिस्तान मुकाबले हमेशा से ही क्रिकेट से बढ़कर हुए हैं, लेकिन इस बार सुर्यकुमार यादव का आत्मविश्वास से जवाब देना दर्शकों और मीडिया के लिए एक यादगार पल बन गया. टीम ने जीत के साथ ही अपने आत्मसम्मान और शालीनता को भी कायम रखा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement