scorecardresearch
 

Feedback

'PM मोदी जब फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हों, तो...', जीत के बाद आजतक से बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव

भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए टीम को बधाई दी. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह ऐसा लगा मानो पीएम खुद मैदान पर बल्लेबाज़ी करने उतरे हों.

Advertisement
X
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने की पीएम मोदी की तारीफ (Photo: Getty)
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने की पीएम मोदी की तारीफ (Photo: Getty)

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली तारीफ खास थी. दरअसल, भारतीय टीम की जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी थी. मोदी ने X पर पोस्ट किया – 'खेल के मैदान पर #ऑपरेशनसिंदूर. परिणाम वही – भारत जीतता है! हमारे क्रिकेटरों को बधाई.'

पीएम मोदी के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सूर्यकुमार ने कहा कि ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री खुद मैदान पर उतर आए हों. आजतक से खास बातचीत में उन्होंने कहा, 'अच्छा लगता है जब देश का नेता खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाज़ी करता है. ऐसा लगा मानो उन्होंने स्ट्राइक लेकर रन बनाए. यह देखने में शानदार था, और जब सर सामने खड़े हों तो खिलाड़ी निश्चित रूप से खुलकर खेलते हैं.' 

यह भी पढ़ें: एश‍िया कप की 'अदृश्य ट्रॉफी' के साथ सूर्यकुमार यादव का आइकॉन‍िक सेल‍िब्रेशन, VIDEO देख पाक‍िस्तान जल-भुन जाएगा

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav: Winning hearts is more important than winning trophies!
भारत की जीत पर सूर्यकुमार यादव बोले- ट्रॉफी नहीं, लोगों का दिल जीतना असली जीत! 
Suryakumar Yadav during Press conference.
गुस्सा हो रहे हो आप... सूर्या ने पाकिस्तानी रिपोर्टर को हंसी-हंसी में कर दिया खामोश 
Suryakumar Yadav
'लोगों का दिल जीतना असली इनाम...', नकवी से ट्रॉफी न लेने के विवाद पर बोले कप्तान सूर्या  
Asia Cup: India wins, Pakistan loses, controversy over the trophy!
मैच में हार, तो ट्रॉफी लेकर क्यों भागा पाकिस्तान! देखें  
Suryakumar donated his match fee, political turmoil escalates.
सूर्यकुमार के मैच फीस दान करने पर क्या बोले BJP नेता?  

कप्तान ने यह भी जोड़ा कि टीम की सफलता इसलिए और संतोषजनक है क्योंकि देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है. जब हम (भारत) वापस जाएंगे तो अच्छा लगेगा और हमें और प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा प्रदर्शन करें.'

Advertisement

'हद पार करना स्वीकार्य नहीं'

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मैदान पर आक्रामकता क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन हद पार करना अस्वीकार्य है. सूर्यकुमार ने कहा, 'अब, मैं खिलाड़ियों द्वारा तीनों मैचों के बारे में बताई गई हर बात साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैदान पर बहुत कुछ हुआ और कोचिंग स्टाफ ने भी इसे देखा. लेकिन मैंने उनसे एक बात कही. पहले मैच और दूसरे मैच के बाद भी. अगर हम क्रिकेट पर ठीक से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बाकी सब ठीक है. अगर हम यहां जीत जाते हैं, तो किसी के लिए भी इससे बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता.'

यह भी पढ़ें: 2.5 करोड़ इंप्रेशन, 1 लाख से ज्यादा रिपोस्ट और 24 हजार रिप्लाई.... एशिया कप की जीत पर PM मोदी की पोस्ट ने मचाई धूम

एशिया कप में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भड़काऊ हरकतें कीं, जिनमें साहिबज़ादा फरहान का अर्धशतक बनाने के बाद गोली चलाने जैसा जश्न और हारिस रऊफ़ का प्लेन सेलिब्रेशन शामिल था. बता दें कि इस टू्र्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार टक्कर हुई. तीनों ही बार भारतीय टीम ने धूल चटाई.  लेकिन हर बार मैच में तनाव भी खूब देखने को मिला. फाइनल के बाद विवाद और गहरा गया, जब भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी उसे सौंपने वाले थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement