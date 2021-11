SA A Vs IND A: साउथ अफ्रीका में पहले दिन ही इंडिया-A की हालत खराब, विकेट को तरसे बॉलर

SA A Vs IND A: भारतीय टीम को अगले महीने साउथ अफ्रीका का दौरा करना है. सीनियर टीम के मिशन से पहले भारत-ए की टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है. दोनों टीमों के बीच Bloemfontein में पहला टेस्ट खेला जा रहा है, जहां मैच के पहले ही दिन भारत-ए की टीम की हालत खस्ता होती हुई नज़र आई.



इस मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका-ए टीम की बल्लेबाजी हुई, जहां 90 ओवर के खेल में टीम ने 343 का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया. साउथ अफ्रीका-ए की ओर से दो शतक लगाए गए. टीम इंडिया को पहले ही ओवर में सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम मैच में वापसी ही नहीं कर पाई.



साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान Pieter Malan ने नाबाद 157 रन बनाए हैं और Tony de Zorzi ने भी 117 रनों की पारी खेली. अभी कप्तान पीटर और जेसन स्मिथ (51) क्रीज़ पर हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक 90 ओवर में साउथ अफ्रीका-ए की टीम 343/3 पर थी.

.@navdeepsaini96, Arzan Nagwaswalla and Umran Malik picked a wicket each while South Africa A scored 343/3 on Day 1 of the first #SAAvINDA 4-day game.



📸 📸: Cricket South Africa



Here's the report 🔽https://t.co/LQZf1JXetN pic.twitter.com/15vqO3QUGK