साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से सूपड़ा साफ करवाने के बाद अब टीम इंड‍िया वनडे सीरीज में खेलने उतर रही है. 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रव‍िवार (30 जनवरी) को रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है. भारत की प्लेइंग 11 पहले वनडे के लिए लगभग तय मानी जा रही है.

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल इस सीरीज में टीम की कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में वो टीम के लिए विकेटकीपिंग भी करते हुए दिखेंगे. चूंकि गिल नहीं हैं, ऐसे में रोहित शर्मा के साथ ओपन‍िंग करते हुए यशस्वी जायसवाल दिख सकते हैं. रोहित और यशस्वी के ओपन करने से लेफ्ट राइट वाला कॉम्ब‍िनेशन भी बना रहेगा. नंबर 3 पर विराट कोहली का खेलना तय है.

A fun BTS sneak peek as #TeamIndia gets ready for the #INDvSA ODI series opener in Ranchi 🥳@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JK2IdsxnJ8 — BCCI (@BCCI) November 29, 2025

नंबर 4 से लेकर नंबर 6 तक ख‍िलाड़ी होंगे रोटेट?

चूंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं. ऐसे में उनकी नंबर 4 पोजीशन पर 3 दावेदार ऋतुराज गायकवाड़, त‍िलक वर्मा और ऋषभ पंत हैं. वही नंबर 6 पोजीशन पर भी यही 3 ख‍िलाड़ी दावेदार हैं. लेकिन नंबर 4 पर खेलने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को तरजीह दी सकती है.

यह तो तय है कि केएल राहुल विकेटकीप‍िंग खुद ही करेंगे और ऋषभ पंत अगर खेलते हैं, तो उनको इस पोजीशन पर बतौर बल्लेबाज उतरना होगा. नंबर 5 पर केएल राहुल आ सकते हैं. कुल मिलाकर जो अभी देखकर लग रहा है, उससे यह माना जा सकता है कि नंबर 4 लेकर 6 तक ख‍िलाड़‍ियों की पोजीशन मैच की पर‍िस्थ‍ित‍ि और दूसरी टीम के गेंदबाजी आक्रमण को देखकर बदल सकती है.



रवींद्र जडेजा का भी टीम में खेलना तय है. वहीं वॉश‍िंगटन सुंदर या नीतीश रेड्डी में किसे खेलने का मौका मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी. कुलदीप यादव टीम में स्पेशल‍िस्ट स्प‍िनर के तौर पर खेलेंगे. वहीं तेज गेंदबाजी की कमान हर्ष‍ित राणा और अर्शदीप के हाथों में रहेगी. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को आराम दिया गया है, जबकि नियमित कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोटिल हैं.

वैसे रांची के स्टेडियम की प‍िच स्प‍िनर के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन प‍िच पर घास रही तो एक पेस बॉल‍िंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी की जगह बन सकती है.

रांची वनडे के लिए भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), तिलक वर्मा/ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, वॉश‍िंगटन सुंदर/नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष‍ित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

