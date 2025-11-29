scorecardresearch
 
धोनी के होमग्राउंड में असली किंग हैं कोहली, बल्ला बन जाता है बवंडर... कैसा है रोहित का रिकॉर्ड?

Virat Kohli ODI stats in Ranchi: रांची में मौजूद झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रव‍िवार (30 नवंबर) को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होना है. यहां विराट कोहली का बल्ला खूब गरजा है और उन्होंने यहां रनों की बरसात की है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली रांची में कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी (Photo: PTI)
Virat Kohli-Rohit Sharma ODI stats in Ranchi: साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली हार के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज रव‍िवार (30 नवंबर) को खेलने उतर रही है. जहां भारतीय टीम टेस्ट सीरीज की सारी कड़वाहट को वनडे सीरीज में जीत दर्ज कर इसे म‍िठास के तौर पर बदलने की कोश‍िश करेगा. 

रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो महेंद्र सिंह धोनी का होमग्राउंड है, यहां भारतीय टीम ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं. जहां टीम का रिकॉर्ड मिला-जुला है. लेकिन यहां किंग कोहली का रिकॉर्ड जलवेदार रहा है. 

कोहली ने यहां 5 मैचों की 4 पार‍ियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 384 रन बनाए हैं. यहां उनका हाइएस्ट स्कोर 139 नाबाद रहा है. चूंकि दो बार कोहली यहां नाबाद रहे हैं, ऐसे में उनका यहां एवरेज भी 192 का है. किंग ने यहां 109.40 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो उनके वनडे के स्ट्राइक रेट 93.26 से ज्यादा है.  

वहीं रोहित शर्मा का यहां रिकॉर्ड चिंताजनक रहा है. उन्होंने यहां खेले गए 4 मुकाबलों में 14.33 के एवरेज से महज 43 रन बनाए हैं. वहीं साउथ अफ्रीकी टीम के स्टार बल्लेबाज एडेन मार्करम ने यहां 1 मैच खेला है और 79 रन बनाए हैं. 

कौन है रांची में ODI में सबसे सफल गेंदबाज? 
वहीं गेंदबाज के तौर पर यहां सबसे सफल रव‍िचंद्रन अश्व‍िन रहे हैं, ज‍िन्होंने यहां खेलते हुए 3 मैचों में 6 विकेट हास‍िल किए थे. वहीं मोहम्मद शमी के नाम भी 5 विकेट हैं. अश्व‍िन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, वहीं शमी वनडे सीरीज से गायब हैं. मौजूदा वनडे सीरीज में टीम में सेलेक्ट कुलदीप यादव ने यहां खेले गए 2 मैचों में 4 विकेट अपने नाम किए हैं

जब रांची में भ‍िड़े भारत और साउथ अफ्रीका
वैसे इस क्रिकेट ग्राउंड में जो 6 मुकाबले हुए हैं, लेकिन यहां आख‍िरी मैच भारत का साउथ अफ्रीकी टीम से ही 9 अक्टूबर 2022 में हुआ था, तब भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से पटखनी दी थी.

तब भारतीय टीम की कप्तानी उस मुकाबले में श‍िखर धवन ने संभाली थी. उस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए रीजा हेंड्र‍िक्स के 74 और एडेन मार्करम के 79 रनों की बदौलत 278/7 का स्कोर बनाया था. वहीं भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर के 113 नॉटआउट रनों की बदौलत मुकाबले को 7 विकेट से जीता था. 

रांची में भारतीय टीम का प्रदर्शन (ODI)
बनाम इंग्लैंड, 7 विकेट से जीत, जनवरी 2013
बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेनतीजा,  अक्तूबर 2013    
बनाम श्रीलंका, 3 विकेट से जीत, नवंबर 2014
बनाम न्यूजीलैंड, 19 रनों से हार, अक्तूबर 2016    
बनाम ऑस्ट्रेलिया, 32 रनों से हार, मार्च 2019
बनाम साउथ अफ्रीका, 7 विकेट से जीत, अक्तूबर 2022

भारत vs साउथ अफ्रीका (H2H) ODI
कुल मैच 94 
भारत जीता 40    
साउथ अफ्रीका जीता 51    
टाई 0 
बेनतीजा 3

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.


 

