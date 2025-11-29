scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SA: स‍िर्फ 8 छक्के और 98 रन... रोहित शर्मा ODI सीरीज में बनाएंगे ये 2 महारिकॉर्ड, पहली बार होगा ये कर‍िश्मा

IND vs SA ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. ज‍िससे वो एक साथ विराट कोहली, सच‍िन तेंदुलकर, राहुल द्रव‍िड़ और क्रिस गेल के क्लब में शामिल हो जाएंगे.

Advertisement
X
रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ वनडे सीरीज में 2 रिकॉर्ड रचने की दहलीज पर है (Photo: PTI)
रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ वनडे सीरीज में 2 रिकॉर्ड रचने की दहलीज पर है (Photo: PTI)

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ 30 नवंबर (रव‍िवार) से शुरू हो रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के न‍िशाने पर दो रिकॉर्ड होंगे. पहला 20 हजारी इंटरनेशनल रन वाले क्लब में शामिल होने का, दूसरा 650 इंटरनेशनल छक्कों के क्लब में एंट्री लेने का, सवाल यह है कि क्या रोहित इस वनडे सीरीज में ऐसा कर पाएंगे? 

रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से पहले वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने से चंद रन दूर हैं. उनके नाम अभी तक उन्होंने 502 इंटरनेशनल मैचों में 19,902 रन बनाए हैं, जिसमें 50 शतक और 109 अर्धशतक शामिल हैं. 
यह भी पढ़ें: धोनी का घर, फोकस में रोहित-कोहली... रांची ODI में कौन से ख‍िलाड़ी बनेंगे गेमचेंजर?

38 साल के हिटमैन इस खास उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के सिर्फ 14वें बल्लेबाज बन सकते हैं. इस लिस्ट में पहले से ही सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे भारतीय दिग्गज शामिल हैं. रोहित के पास यह रिकॉर्ड बनाने का पहला मौका 30 नवंबर, रविवार को रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले पहले मैच में मिलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Rohit and Kohli
SA के खिलफ Rohit और Kohli में कौन बनेंगे गेमचेंजर? 
Rohit Sharma, Ayush Mhatre
रोहित का रिकॉर्ड 18 साल के लड़के ने किया ध्वस्त, वैभव के स्पेशल क्लब में की एंट्री 
kl rahul rishabh pant
रांची में टीम इंड‍िया की प्लेइंग XI में होंगे 2 विकेटकीपर? कोच ने दिया ये जवाब  
Rohit Sharma,Virat Kohli
धोनी के होमग्राउंड में किंग हैं कोहली, बल्ला बन जाता है बवंडर... कैसा है रोहित का रिकॉर्ड? 
Rohit Sharma and Virat Kohli
धोनी का घर, फोकस में ROKO... रांची ODI में ये ख‍िलाड़ी बनेंगे गेमचेंजर  

20,000+ इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज

  • सचिन तेंदुलकर – 664 मैच – 34,357 रन
  • कुमार संगकारा – 594 मैच – 28,016 रन
  • विराट कोहली – 553 मैच – 27,673 रन
  • रिकी पोंटिंग – 560 मैच – 27,483 रन
  • महेला जयवर्धने – 652 मैच – 25,957 रन
  • जैक्स कैलिस – 519 मैच – 25,534 रन
  • राहुल द्रविड़ – 509 मैच – 24,208 रन
  • ब्रायन लारा – 430 मैच – 22,358 रन
  • जो रूट – 377 मैच – 21,774 रन
  • सनथ जयसूर्या – 586 मैच – 21,032 रन
  • शिवनारायण चंद्रपॉल – 454 मैच – 20,988 रन
  • इंजमाम-उल-हक – 499 मैच – 20,580 रन
  • एबी डिविलियर्स – 420 मैच – 20,014 रन

रोहित जड़ चुके हैं अब तक 642 छक्के 
रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब हैं. वह दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन सकते हैं, जो 650 इंटरनेशनल छक्के लगा देंगे. अभी उनके नाम 642 छक्के हैं, यानी उन्हें सिर्फ 8 छक्कों की जरूरत है. अब तक कोई और बल्लेबाज 600 छक्के भी नहीं लगा सका है. क्रिस गेल 553 छक्कों के साथ काफी पीछे हैं. 

यह भी पढ़ें: धोनी के होमग्राउंड में असली किंग हैं कोहली, बल्ला बन जाता है बवंडर... कैसा है रोहित का रिकॉर्ड?

इस ODI सीरीज में फैन्स की नजरें रोहित पर ही रहेंगी, क्योंकि वो फरवरी 2025 के बाद पहली बार घर पर ODI खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और 101 के एवरेज से 202 रन बनाए थे.  उनकी खास पारी तीसरे ODI में आई, जब उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाकर दिखा दिया कि वह टीम इंडिया के अब भी सबसे भरोसेमंद और धमाकेदार बैटर हैं, 

Advertisement

ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

ODI सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

भारत साउथ अफ्रीका ODI सीरीज 2025 का शेड्यूल 
30 नवंबर : रांची, दोपहर 1:30 
3 द‍िसंबर : रायपुर, दोपहर 1:30 
6 द‍िसंबर : व‍िशाखापत्तनम, दोपहर 1:30 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement