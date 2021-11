IND vs NZ: अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट में जो किया, वो अब तक कोई भारतीय कप्तान नहीं कर सका, जानिए क्या है रिकॉर्ड

IND vs NZ: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को अपने ही घर में 3 टी-20 की सीरीज में क्लीन स्वीप किया है. अब दोनों टीम के बीच 2 टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 25 नवंबर से कानपुर में होगा. मैच के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है. विराट कोहली की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथ में होगी, जबकि उपकप्तानी चेतेश्वर पुजारा संभालेंगे.

बतौर कप्तान जिंक्य रहाणे ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह कोई भारतीय दिग्गज हासिल नहीं कर सका है. दरअसल, रहाणे ने अब तक कोहली की गैरमौजूदगी में 5 टेस्ट में कप्तानी की, जिनमें से एक भी मैच नहीं गंवाया, जबकि एक ही मैच ड्रॉ रहा है.

रहाणे की कप्तानी में एक भी टेस्ट नहीं हारे

ऐसे में रहाणे भारत के ऐसे अकेले कप्तान हैं, जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा टेस्ट में कप्तानी करते हुए एक भी मैच नहीं गंवाया है. रहाणे अपने इस अजेय रथ को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी जारी रखना चाहेंगे. रहाणे की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में शिकस्त दी थी. उस दौरान बिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

हालांकि, रहाणे से पहले कृष्णमाचारी श्रीकांत ऐसे भारतीय टेस्ट कप्तान रहे हैं, जो कोई मैच हारे नहीं है. लेकिन श्रीकांत ने तब सिर्फ 4 ही टेस्ट में कप्तानी की थी. हालांकि, उनकी कप्तानी की एक बात यह भी थी कि उन्होंने 4 में से कोई मैच जीता भी नहीं था. सभी मैच ड्रॉ ही रहे थे. ऐसे में रहाणे की जीत और रिकॉर्ड ज्यादा अहम हो जाता है.

