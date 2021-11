IND vs NZ, Kanpur Test: कानपुर में नई गेंद से अश्विन करेंगे कमाल! टूटेगा भज्जी का ये रिकॉर्ड

IND vs NZ First Test: ग्रीन पार्क की स्पिनरों की मददगार पिच पर रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया को बड़ी सफलताएं दिला सकते हैं. माना जा रहा है कि स्टार ऑफ स्पिनर अश्विन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में गेंदबाजी का आगाज कर सकते हैं. अश्विन ने नेट अभ्यास के दौरान नई गेंद से गेंदबाजी की है.

अश्विन भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में हरभजन सिंह (417 विकेट) को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर काबिज होने के करीब हैं. अश्विन ने अब तक 79 मैचों में 413 विकेट चटकाए हैं. अनिल कुंबले (619) और कपिल देव (434) भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शीर्ष दो स्थानों पर काबिज हैं.

