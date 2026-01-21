scorecardresearch
 
Sanju Samson: पावरप्ले में धराशायी हो रहे संजू सैमसन,नागपुर टी20 में भी फ्लॉप, आंकड़े हैं 'गंभीर'

संजू सैमसन का T20I क्रिकेट में 2025 से Powerplay में ओपनिंग रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है. उन्होंने सात पारियों में 63 गेंदों पर सिर्फ 88 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 14.66 रहा जबकि स्ट्राइक रेट 139.68 है. इस दौरान सैमसन छह बार आउट हुए, जो Team India के लिए चिंता का विषय है.

संजू सैमसन पावरप्ले के फेर में फंस रहे हैं (Photo: PTI)
संजू सैमसन पावरप्ले के फेर में फंस रहे हैं (Photo: PTI)

Sanju Samson Powerplay Stats: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला नागपुर में बुधवार (21 फरवरी) को हुआ. जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी चुनी. हालांकि इस मुकाबले में ओपन‍िंग करने आए संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर पाए और 7 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद चलते बने. इस दौरान संजू की एक कमजोर कड़ी भी सामने आई. 

दरअसल, T20I क्रिकेट में 2025 से पॉवरप्ले (Powerplay) के दौरान ओपनिंग करते हुए संजू  का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. अब तक उन्होंने सात पारियों में कुल 63 गेंदों का सामना किया है और सिर्फ 88 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 14.66 रहा है, जो एक ओपनर बल्लेबाज के लिए बेहद कम माना जाता है.

हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 139.68 रहा है, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल पाई है. इस दौरान वो  छह बार आउट हो चुके हैं, जिससे उनकी निरंतरता पर सवाल उठ रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए पॉवरप्ले में तेज और स्थिर शुरुआत बेहद जरूरी होती है, लेकिन सैमसन का यह रिकॉर्ड टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बन गया है. आने वाले मुकाबलों में उनके प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी. ध्यान रहे पावरप्ले टी20 फॉर्मेट में शुरुआती 1 से लेकर 6 ओवर के बीच का फेज होता है, ज‍िसमें फील्ड‍िंंग के दौरान 30 यार्ड के घेरे के बाहर केवल दो फील्डर्स को ही खेलने की अनुमति होती है. 

नागपुर टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग XI: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नागपुर टी20 में न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग  XI : टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

 

---- समाप्त ----
