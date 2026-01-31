scorecardresearch
 
टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम करेगी विरोधियों पर काउंटर अटैक, न्यूजीलैंड सीरीज ने दिखा दिया ट्रेलर

तिरुवनंतपुरम टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. फिर अर्शदीप सिंह ने कहर बरपाते हुए पांच विकेट झटके. टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का ये आखिरी मुकाबला था. अब भारत सीधे मेगा टूर्नामेंट में उतरेगी.

ईशान किशन ने पांचवें टी20 में शतक लगाया. (Photo: BCCI)
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत का आक्रामक रवैया, बेखौफ बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी इस बात का साफ संकेत है कि आगामी विश्व कप में भारतीय टीम किसी भी हालात में रक्षात्मक क्रिकेट खेलने के मूड में नहीं होगी. न्यूजीलैड के खिलाफ सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर भारत ने ना सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि विरोधी टीमों को यह संदेश भी दे दिया कि अब टीम इंडिया काउंटर अटैक की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी.

यह भी पढ़ें: तिरुवनंतपुरम टी20 में भारत की न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत, सीरीज 4-1 से कब्जाई, ईशान किशन-अर्शदीप सिंह बने जीत के स्टार

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने पहली ही गेंद से अटैक करना चुना. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाजों ने पावरप्ले में ही मैच की दिशा तय कर दी. तिरुवनंतपुरम में सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत का 271 रन बनाना इस आक्रामक सोच की सबसे बड़ी मिसाल रहा. ईशान किशन का शतक और सूर्या की तूफानी फिफ्टी ने यह दिखा दिया कि भारतीय बल्लेबाजी अब सिर्फ स्कोर बचाने नहीं, बल्कि स्कोर से मैच खत्म करने उतरी.

भारत की सबसे बड़ी कमजोरी मिडिल ओवर्स मानी जाती रही है, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में यही फेज भारत की ताकत बनकर उभरा. सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्म, हार्दिक पंड्या और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजों ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेझिझक शॉट खेले. खास बात यह रही कि विकेट गिरने के बाद भी रन रेट पर कोई असर नहीं पड़ा. यही काउंटर अटैक क्रिकेट विश्व कप में भारत को बाकी टीमों से अलग बनाता दिख रहा है.

भारतीय गेंदबाजों ने भी सिर्फ डिफेंसिव लाइन पर भरोसा नहीं किया. अर्शदीप सिंह की स्विंग और यॉर्कर, अक्षर पटेल की कंट्रोल्ड स्पिन और वरुण चक्रवर्ती के चौंकाने वाले बदलावों ने आखिरी टी20 मैच में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को लगातार दबाव में रखा. खासकर अर्शदीप का पांच विकेट लेना यह साबित करता है कि भारत के पास बड़े स्कोर डिफेंड करने की पूरा प्लानिंग और हथियार मौजूद हैं.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया का माइंडसेट बिल्कुल साफ नजर आया... जोखिम लो, लेकिन पूरे भरोसे के साथ. फील्डिंग सेटअप से लेकर बॉलिंग चेंज तक, हर फैसला विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलने के लिए था. यही अप्रोच टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर भारत को फिर से खिताब जीतने का मजबूत दावेदार बना सकती है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक ट्रेलर थी- उस आक्रामक भारतीय टीम का, जो टी20 वर्ल्ड कप में बड़े नामों से डरने वाली नहीं है. अगर यही फॉर्म और यही सोच बरकरार रही, तो यह तय है कि आगामी टी20 विश्व कप में भारत सिर्फ मुकाबले नहीं खेलेगा, बल्कि विरोधियों पर काउंटर अटैक कर उन्हें मैच से बाहर करेगा.

---- समाप्त ----
