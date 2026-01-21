भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी बुधवार से हो रहा है. पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. ये सीरीज टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए आखिरी मौका है. इसके बाद 7 फरवरी से आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में ये जानना जरूरी है की आखिर टी20 में भारत और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कैसा रहा है. वहीं, इस मैदान पर दोनों टीमों के आंकड़े क्या कहते हैं...

भारत में कैसा है न्यूजीलैंड का टी20 आंकड़ा

15 महीने के भीतर न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उसके घर में दो बड़े जख्म दिए हैं. पहले कीवी टीम ने टेस्ट सीरीज में भारत को 3-0 से शिकस्त दी थी. इसके बाद हाल ही में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर में वनडे सीरीज भी हरा दिया. लेकिन टी20 की अगर बात करें तो अबतक न्यूजीलैंड ने भारत में 5 टी20 सीरीज खेली है.

5 में से 3 बार टी20 सीरीज भारतीय टीम ने अपने नाम की है. लेकिन साल 2012 में न्यूजीलैंड ने जब पहली बार भारत में टी20 सीरीज खेली थी तो उसने भारत को पटखनी दी थी. वहीं, 2015-16 में वर्ल्ड टी20 में वेस्टइइंडीज ने सीरीज जीती थी. लेकिन इसके बाद टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा रहा है.

नागपुर स्टेडियम के आंकड़े क्या कहते हैं...

नागपुर के इस स्टेडियम की बात करें तो अब तक इस मैदान पर कुल 13 टी20 मैच खेले गए हैं. साल 2009 में पहली बार टी20 मैच इस मैदान पर खेला गया था. पिछला मैच 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की.

भारत-न्यूजीलैंड के इस मैदान पर क्या हैं आंकड़े

इस मैदान पर टीम इंडिया ने 5 टी20 मैच खेले हैं. इसमें से 3 में भारत को जीत मिली है जबकि 2 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, न्यूजीलैंड की बात करें तो कीवी टीम ने यहां एक मैच खेला है और उसे जीत मिली है.

दरअसल, 2016 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर मैच खेला गया था. इसमें कीवी टीम ने भारत को 47 रनों से शिकस्त दी थी.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल टी20 मुकाबले- 25

भारत ने जीते- 12

न्यूजीलैंड ने जीते- 10

टाई-3

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क.

