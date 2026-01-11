scorecardresearch
 
वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने रच दिया खास कीर्तिमान... सौरव गांगुली पीछे छूटे

विराट कोहली भारतीय टीम के लिए 300 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. किंग कोहली उन छह भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 300 या उससे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मेैचों में हिस्सा लिया है.

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. (Photo: PTI)
विराट कोहली वनडे क्रिकेट में लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. (Photo: PTI)

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों, शतकों और रिकॉर्ड्स का अंबार लगा चुके हैं. कोहली ने 11 जनवरी (रविवार) को न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही एक नया कीर्तिमान रचा. कोहली अब भारत की ओर से सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं.

विराट कोहली भारत के लिए अब तक 309 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. किंग कोहली ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए 308 ओडीआई मैचों में भाग लिया था. कोहली से ऊपर इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ (340 मैच) और मोहम्मद अजहरुद्दीन (334 मैच) भी हैं, जिन्हें कोहली आने वाले समय में पछाड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: वडोदरा वनडे में अर्शदीप सिंह को नहीं मिला मौका, ये 3 खिलाड़ी भी बाहर, न्यूजीलैंड के लिए इस क्रिकेटर का डेब्यू

भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने खेले. सचिन ने 463 ओडीआई मैचों में हिस्सा लिया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. सचिन का 24 साल लंबा करियर क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है. उधर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 347 वनडे इंटरनेशनल मैचों के साथ इस भारतीय सूची में दूसरे स्थान पर हैं. धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप (2007), क्रिकेट वर्ल्ड कप (2011) और चैम्पियंस ट्रॉफी (2013) जीतकर इतिहास रचा था.

भारत के लिए सबसे अधिक ODI मैच
463 - सचिन तेंदुलकर
347- महेंद्र सिंह धोनी
340- राहुल द्रविड़
334- मोहम्मद अजहरुद्दीन
309- विराट कोहली
308- सौरव गांगुली

37 साल के विराट कोहली का करियर ना सिर्फ रन और शतक बनाने की वजह से चमकता है, बल्कि उनकी लंबी स्थिरता, फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें इस सूची में भी मजबूती से खड़ा कर दिया है. कोहली ने अगस्त 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इतने साल बाद भी वो भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हैं.

वनडे इंटरनेशनल में तो विराट कोहली का प्रदर्शन अद्भुत रहा है, जहां उन्होंने 14557 रन बनाए हैं, जिसमें 53 शतक और 76 अर्धशतक शामिल रहे. कोहली का खेल अभी भी शीर्ष स्तर पर है, और टीम में उनकी निरंतर मौजूदगी बताती है कि आने वाले समय में भी वो वनडे क्रिकेट में कुछ और बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं.

---- समाप्त ----
