scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वडोदरा वनडे में अर्शदीप सिंह को नहीं मिला मौका, ये 3 खिलाड़ी भी बाहर, न्यूजीलैंड के लिए इस क्रिकेटर का डेब्यू

वडोदरा वनडे में भारतीय टीम ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया. वहीं नीतीश रेड्डी पर वॉशिंगटन सुंदर को तवज्जो दी गई. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी बेस्ट प्लेइंग-11 को मैदान पर उतारा.

Advertisement
X
अर्शदीप सिंह को वडोदरा वनडे मैच से बाहर रखा गया. (Photo: Getty)
अर्शदीप सिंह को वडोदरा वनडे मैच से बाहर रखा गया. (Photo: Getty)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी (रविवार) को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला गया है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यानी कीवी टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी है.

इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें थीं. भारतीय टीम इस मैच में 4 स्पेशलिस्ट बैटर, 1 विकेटकीपर, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, 1 विशेषज्ञ स्पिनर और तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरी. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को इस मैच में मौका नहीं मिला. इसके अलावा ओपनर यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और विकेटकीप बैटर ध्रुव जुरेल बेंच पर रहे.

वहीं न्यूजीलैंड की ओर से दाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया. कीवी टीम की प्लेइंग इलेवन में भारतीय मूल के लेग-स्पिनर आदित्य अशोक को भी जगह मिली. अशोक का जन्म तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था और जब वो चार साल के थे, तब उनकी फैमिली न्यूजीलैंड चली आई थी.

Advertisement

शुभमन गिल ने क्या कहा?
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'भारत में जब आप दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हैं तो ओस एक बड़ी चुनौती बन जाती है. इसलिए हम देखना चाहते हैं कि हमारी टीम के लिए कौन-सा कॉम्बिनेशन सबसे प्रभावी साबित होता है. पिच अच्छी लग रही है और नए गेंद के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी आसान होने की उम्मीद है. इसी सोच के साथ हमने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. टीम के अधिकांश खिलाड़ी हाल ही में घरेलू क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं, इसलिए सभी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं. हम काफी क्रिकेट साथ खेल चुके हैं, इसलिए ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा शांत और पॉजिटिव रहता है.'

सम्बंधित ख़बरें

Pant and Jurel
Rishabh Pant की जगह Dhruv Jurel की टीम में एंट्री!
Rishabh Pant
Rishabh Pant New Zealand के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर!
India's Virat Kohli (L) laughs as he talks with captain Shubman Gill
LIVE: सिराज-हर्षित ने गेंद से संभाला मोर्चा, वडोदरा वनडे में NZ की बैटिंग शुरू
Dhanshree and Chahal
Yuzvendra Chahal ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी!
Dhruv Jurel celebrates after scoring a century for Uttar Pradesh against Bengal in the Vijay Hazare Trophy
वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में इस धुरंधर की एंट्री... ऋषभ बाहर

न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा कि पिच अच्छी दिख रही है और हालांकि वो भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम कुछ समय से भारत में मौजूद है और इससे उन्हें टी20 विश्व कप से पहले भारतीय परिस्थितियों को समझने में बड़ी मदद मिल रही है.

माइकल ब्रेसवेल ने कहा, 'हम यहां कुछ दिनों से हैं और यह हमारे लिए बड़ा फयदा है. भारत में खेलने का अनुभव वर्ल्ड कप से पहले बहुत महत्वपूर्ण है. न्यूजीलैंड के लिए खेलना हमेशा गर्व का पल होता है. हम सभी इस सीरीज को लेकर उत्साहित हैं. भारत में खेलना हमेशा शानदार होता है. यहां का सपोर्ट, भीड़ और माहौल खिलाड़ियों को अलग ऊर्जा देता है. टीम में कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन समूह में अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं, और हम उसी अनुभव पर भरोसा कर रहे हैं.'

Advertisement

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन और आदित्य अशोक.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement