ऋषभ पंत समेत 4 खिलाड़ी OUT... पहले वनडे में ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11, न्यूजीलैंड का क्या होगा कॉम्बिनेशन

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहलेे मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा बल्ले से धमाल मचाना चाहेंगे. कोहली-रोहित ने हालिया समय में वनडे क्रिकेट में जबरदस्त खेल दिखाया है. इंजरी से उबरकर वापसी कर रहे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी बड़े स्कोर करने का प्रयास करेंगे.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे वडोदरा में खेला जाएगा. (Photo: AP)
भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे वडोदरा में खेला जाएगा. (Photo: AP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (11 जनवरी) वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाना है. पहली बार इस मैदान पर कोई मेन्स इंटरनेशनल मुकाबला होने जा रहा है, ऐसे में ये फैन्स के साथ-साथ खिलाड़ियों के लिए भी काफी खास होगा. मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं माइकल ब्रेसवेल कीवी टीम की अगुवाई करने जा रहे हैं. मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा.

इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहने वाली हैं. विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत को एक बार फिर प्लेइंग-11 से बाहर रहना पड़ सकता है. वैसे भी पंत को शनिवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लग गई. पंत आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो दोनों टूर्नामेंट्स में बेंच पर ही बैठे रहे. केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे है, इसी चलते पंत की एकादश में जगह नहीं बन पा रही है.

इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाड यशस्वी जायसवाल का प्लेइंग-11 से बाहर रहना तय माना जा रहा है. कप्तान शुभमन गिल की वापसी के बाद ओपनिंग स्लॉट फुल हो चुका है. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी को भी मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. नीतीश की जगह प्लेइंग-11 में तभी बनेगी, जब टीम मैनेजमेंट दो स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों को ही मैच में उतारे.

कोहली-रोहित फिर काटेंगे गदर!
भारत की बैटिंग बेहद मजबूत नजर आ रही है. ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी उतरेगी, जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस-नहस करने की क्षमता रखती है. नंबर तीन पर विराट कोहली बल्लेबाजी करेंगे, जिन्हें 'चेज मास्टर' कहा जाता है. श्रेयस अय्यर चोट से उबर चुके हैं और नंबर-चार पर उनका खेलना कन्फर्म है.

मिडिल ऑर्डर में नंबर-5 पर विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल उतरेंगे, जो स्थिरता के साथ-साथ लचीलापन भी प्रदान करते हैं. रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर गेंद और बल्ले से अहम भूमिका निभा सकते हैं. मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा इस मैच में पेस अटैक की अगुवाई कर सकते हैं. जबकि कुलदीप इकलौते विशेषज्ञ स्पिनर होंगे.

न्यूजीलैंड की टीम इस बार माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में खेल रही है. टीम में डेवोन कॉन्वे, डेरिल मिचेल और हेनरी निकोल्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं. केन विलियमसन, मैट हेनरी और मिचेल सेंटनर वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है और उनकी कमी कीवी टीम को जरूर खलेगी. कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के पास युवा और अनुभव का अच्छा मिश्रण है और वो बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेगा.

पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

पहले वनडे में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), निक केली, विल यंग, ​डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, काइल जेमिसन, माइकल राई, आदित्य अशोक.

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल. 

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल राई, काइल जेमिसन, मिचेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडन लेनोक्स.

भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल 
11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा 
14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट 
18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर 

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

