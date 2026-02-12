IND vs NAM Live Score, T20 World Cup 2026: भारतीय टीम की टी20 वर्ल्ड कप में आज नामीबिया से टक्कर, किसने जीता टॉस?

IND vs NAM, T20 World Cup 2026 Live Score: आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप 2026 के मैच नंबर-18 में आज (12 फरवरी) भारतीय टीम का सामना नामीबिया से है. दोनों टीमों के बीच ग्रुप-ए का यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा और पहली गेंद शाम 7 बजे फेंकी जाएगी.

और पढ़ें

डिफेंडिंग चैम्पियन भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका) के खिलाफ 29 रनों की जीत के साथ किया था. वहीं नामीबिया को अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड के हाथोों सात विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. भारत-नामीबिया मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए....

भारत और नामीबिया के बीच इससे पहले सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था. वो मुकाबला आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान हुआ था. तब भारतीय टीम ने दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में नामीबिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी.

भारत की संभावित प्लेइंग-11: संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

क्लिक करें: भारत-नामीब‍िया का T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला, देखें बॉल बाय बॉल अपडेट

Advertisement

नामीबिया की संभावित प्लेइंग-11: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पेलमैन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज और मैक्स हेंगो.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए नामीबिया का फुल स्क्वॉड: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, मैक्स हेंगो, मलान क्रूगर, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल और जान बाल्ट.

---- समाप्त ----