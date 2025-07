India No.3 Test batting crisis: चेतेश्वर पुजारा भारत के ल‍िए आख‍िरी बार साल 2023 में 7 जून से 11 जून के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल के दौरान खेले थे. उस मुकाबले के बाद पुजारा को टीम इंड‍िया से बाहर कर दिया गया. लेक‍िन पुजारा अब भी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते है, यह इच्छा वह कई बार जाह‍िर कर चुके हैं. पुजारा अपने कर‍ियर में ज्यादातर टेस्ट 3 नंबर पर खेले.

... पर जब से टेस्ट विशेषज्ञ पुजारा टीम से हटे हैं, भारतीय टीम में 6 बल्लेबाजों को नंबर 3 पोजीशन पर आजमाया जा चुका है. लेकिन अब तक पुजारा का र‍िप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है. इंग्लैंड सीरीज में भारत के ल‍िए नंबर 3 नया स‍िरदर्द बनकर उभरा है.

पुजारा के हटने के बाद नंबर 3 पर सबसे पहले शुभमन गिल (2023 में वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ) को मौका दिया. गिल को लेकर माना गया कि वो पुजारा के बाद नंबर 3 पर खेलेंगे.

खुद गिल ने तब वेस्टइंडीज दौरे पर तत्कालीन कोच राहुल द्रव‍िड़ से इस पोजीशन पर खेलने के ल‍िए कहा था. लेक‍िन अब ग‍िल चौथे नंबर पर श‍िफ्ट हो गए हैं, ऐसे में नंबर 3 भारतीय टीम के ल‍िए ट्राय एंड टेस्ट‍िंंग मोड में चला गया है.

VIDEO: शुभमन ग‍िल के नंबर 3 पर खेलने पर रोहित ने क्या कहा था?

पुजारा के हटने के बाद कौन-कौन नंबर 3 पर खेला?

शुभमन गिल ने नंबर 3 पर पुजारा के हटने के बाद 16 टेस्ट मैचों की 29 पार‍ियों में 972 रन 37.38 के एवरेज से बनाए हैं. इसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. सबसे ज्यादा गिल ही इस पोजीशन पर खेले हैं.

