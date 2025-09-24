भारत और बांग्लादेश के बीच एश‍िया कप का सुपर-4 का मुकाबला बुधवार (24 स‍ितंबर) को है. यह मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और उससे पहले दोनों टीमों के बीच टॉस होना है. लेकिन इस मुकाबले में पाक‍िस्तान की अवाम भारत की जीत की दुआ करेगी.

दरअसल, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में मंगलवार (23 स‍ितंबर) को जीत दर्ज. जिससे उसकी एशिया कप 2025 में पाक‍िस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीद कायम रही. मंगलवार को श्रीलंका के ख‍िलाफ 'करो या मरो के मैच 5 विकेट से 12 गेंद शेष रहते हुए जीत हास‍िल की.

Pakistan notch up a crucial win in the Asia Cup as they trump Sri Lanka in Abu Dhabi 👏#PAKvSL 📝: https://t.co/nbd1henRrd pic.twitter.com/K5boCLpkmi — ICC (@ICC) September 23, 2025

इससे भारत और पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप फाइनल होने की उम्मीद फिर जिंदा हो उठी है. वहीं पाक‍िस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी कम हो गया. अगर भारत सुपर फोर में बांग्लादेश से बुधवार को जीतता है और पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता है, तो 28 स‍ितंबर को एक बार फ‍िर फाइनल में भारत बनाम पाक‍िस्तान की भ‍िड़ंत देखने को मिल सकती है. कुल म‍िलाकर जब भारत और बांग्लादेश की भ‍िड़ंत होगी तो पाक‍िस्तानी इस मुकाबले में भारत की जीत की दुआ मांगेंगे. ऐसा क्यों तो वो समझ लीजिए....

Advertisement

भारत बुधवार को बांग्लादेश को हराता है, तो श्रीलंका की टीम बाहर हो जाएगी. इससे भारत लगभग फाइनल में पहुंच जाएगा. वहीं गुरुवार को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच फाइनल में जाने के लिए एक तरह से सेमीफाइनल जैसा रहेगा. वहीं बांग्लादेश भारत को हरा देता है, तो सुपर-4 की रेस पूरी तरह खुली रहेगी. सभी टीमों के पास फाइनल में पहुंचने के मौके बने रहेंगे.

लेकिन बांग्लादेश के जीतने से वो प्वाइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और उसके फाइनल में पहुंचने की संभावना एक तरह से पक्की हो जाएगी. पर फ‍िर पाक‍िस्तान को कल (25 स‍ितंबर) को बांग्लादेश को हराना होगा. ऐसे में वो चाहेगा कि बांग्लादेश की भारत से हार हो जाए.

Points Table Update 📊



🇵🇰 shoot up to #2 on the table with a win, while 🇱🇰 find themselves in murky waters having lost their first two Super Fours encounters, now depending on other results going their way.#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/7XbTgmwBPj — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025

ये भी पढ़ें - 'फाइनल में देख लेंगे...', दो बार पिटने के बाद भी नहीं सुधर रहा पाक, अब आफरीदी ने सूर्या को दिया चैलेंज

सुपर-4 की प्वाइंट्स टेबल

भारत: 1 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.689 (टॉप पर)

पाकिस्तान: 2 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.226 (दूसरे स्थान पर)

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.121 (तीसरे स्थान पर)

श्रीलंका: 2 मैच, 0 जीत (अगले दौर में बाहर होने के करीब)

---- समाप्त ----