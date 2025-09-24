scorecardresearch
 

'फाइनल में देख लेंगे...', दो बार पिटने के बाद भी नहीं सुधर रहा पाक, अब आफरीदी ने सूर्या को दिया चैलेंज

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने सूर्यकुमार यादव के उस बयान पर सीधा जवाब देने से इनकार किया जिसमें उन्होंने भारत-पाकिस्तान मुकाबलों को अब प्रतिद्वंद्विता नहीं माना था. आफरीदी ने कहा कि उनकी टीम का ध्यान एशिया कप जीतने पर है. पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद जिंदा रखी है.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी और भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: ITG)
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की श्रीलंका पर आसान जीत ने फाइनल की भिड़ंत रोचक बना दी है. अब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की अटकलें तेज हो गई हैं. इसी बीच, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने सूर्यकुमार यादव के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें सूर्या ने कहा था कि भारत-पाकिस्तान के मैचों को अब प्रतिद्वंद्विता नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि भारत का दबदबा है.

बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को होने वाले सुपर-4 के आखिरी और ‘करो या मरो’ मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आफरीदी ने सूर्यकुमार के बयान पर सवालों को टाल दिया. आफरीदी ने कहा, 'वह उनका विचार है, उन्हें कहने दीजिए. जब हम (संभावित फाइनल में रविवार को) मिलेंगे तो देखेंगे क्या है, क्या नहीं. तब देख लेंगे. हम यहां एशिया कप जीतने आए हैं और उसके लिए अपनी पूरी मेहनत करेंगे.' आफरीदी ने जोर देकर कहा कि अभी न भारत फाइनल में पहुंचा है और न ही हम. अगर फाइनल में हमारा मैच हुआ तो देख लेंगे.

क्या बोले थे सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार ने कहा था कि किसी प्रतिद्वंद्विता को असली माना जाने के लिए नतीजों में इतना बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए और फिलहाल भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 में हेड-टू-हेड 12-3 है. दोनों टीमें मौजूदा टूर्नामेंट में दो बार आमने-सामने हुई हैं और दोनों बार भारत ने आसान जीत दर्ज की है.

बता दें कि टीम इंडिया ने एशिया कप के ग्रुप स्टेज और सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान को पटखनी दी है. दोनों मुकाबलों में खूब तनातनी भी देखने को मिली है. 

रऊफ और फरहान के सेलिब्रेशन पर क्या बोले आफरीदी

भारत के साथ मैच के दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान का आक्रामक सेलिब्रेशन चर्चा में आया था. इसपर 
आफरीदी ने कहा, 'ऐसा कोई खास प्लान नहीं है आक्रामक होने का. हम हमेशा से आक्रामक रहे हैं, जब से खेलना शुरू किया है. क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है और टीम का मनोबल इसी से ऊंचा रहता है.'
 

